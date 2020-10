Otoniel se compromete comprar produtos de agricultores familiares, caso for eleito prefeito de Porto Nacional

Apoiar os pequenos produtores do município, por meio do programa Compra Direta, para a merenda escolar dos estudantes da rede municipal. Esta foi uma das garantias dadas pelo candidato a prefeito de Porto Nacional, Otoniel Andrade (PTB), neste fim de semana, em reunião com moradores do Assentamento Capivara, região de Luzimangues, e em visita à feira de Porto.

Por Redação

No sábado à noite Otoniel participou de uma reunião organizada pelo candidato a vereador Paiakan, no Capivara. Na oportunidade, o líder de comunidade, José Anaídes, e seus familiares declararam apoio ao prefeiturável.

Patriarca da comunidade, seu Anaídes, de 80 anos, destacou a importância do vice da chapa, Dr. Hugo. “O senhor trouxe uma ‘peça’ muito importante: o Dr Hugo, que há treze anos atende o povo de toda essa região de Luzimangues”, disse.

Seu Anaídes solicitou ao candidato a pavimentação asfáltica de um trecho ligando o distrito de “Luzimangues Velho” à rodovia TO-348 (Luzimangues-Barrolândia), o que vai facilitar o escoamento da produção dos assentados. “Se Deus abençoar, como vai abençoar, que o senhor chegue lá, queremos que o senhor asfalte esse pedaço de estrada. Tenho certeza de que o senhor, como prefeito, vai nos atender”.

Compromisso

Em breve discurso, Otoniel se comprometeu em pavimentar o trecho solicitado por seu Anaídes, e garantiu que fará o possível para que o ônibus que faz a linha Palmas-Luzimangues atenda também a zona rural do distrito, outra demanda da comunidade.

“O distrito de Luzimangues vai se tornar uma bela cidade, mas enquanto isso não acontece vamos investir nessa região, como já fizemos em nossa gestão, com a construção da feira, de escolas, da subprefeitura. Porém, não quero que vocês votem em mim pelo que já fiz, mas pelo que vamos fazer, em todas as áreas”.

Poços e compra direta

Tanto aos moradores do Assentamento Capivara quanto aos feirantes de Porto, Otoniel reafirmou seu compromisso de fortalecer a agricultura familiar. Para isso, vai construir poços semi artesianos para os pequenos produtores, com placas de energia solar, e comprar deles os produtos da merenda escolar, por meio do programa Compra Direta, uma lei federal que permite, com dispensa de licitação, a aquisição de produtos advindos da agricultura familiar.