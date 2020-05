“Os pequenos empresários estão desesperados e o governo federal nada faz”, diz Kátia Abreu

Durante audiência do Congresso Nacional a senadora Kátia Abreu (Progressistas) disparou contra o governo Bolsonaro, que segundo ela não realiza políticas públicas em prol do pequeno empresário.

Por Régis Caio

O discurso da senadora foi divulgado também em sua conta no Instagram. “Os pequenos empresários estão desesperados e o governo federal nada faz para acudir esse segmento que emprega 52% dos trabalhadores formais do país. Fui relatora do projeto que socorre as micro e pequenas empresas com uma linha de crédito de R$ 15 bilhões a juros de 4,25% ao ano, mas, até agora, nada do presidente sancionar a matéria.”, declarou Kátia.

Ainda segundo a senadora, os comerciantes estão fechando as portas e pessoas ficando desempregadas. “O governo está esperando o quê? Hoje, em audiência do CN com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, cobrei ação do Poder Executivo”, finalizou.

A indignação da senadora Kátia Abreu acontece depois que o Senado Federal aprovou no dia 24 de abril uma nova linha de financiamento denominada Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), em que ela foi relatora, para oxigenar os pequenos negócios no país no valor de R$ 15,9 bilhões com juros 1,25% ao ano, mais a taxa Selic e seguiu para ser sancionada pelo presidente, Jair Bolsonaro.