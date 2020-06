Os números da Covid em Gurupi e o desafio do retorno das atividade econômicas

Em meio a luta de queda de braço entre a Prefeitura de Gurupi e representantes do segmentos econômico, como ACIG e CLD, dos produtos que devem ou não deve ser permitidos, o ambulante João Victor está entre os que tiveram permissão para trabalhar nas ruas de Gurupi. “Tem dias que [as vendas] estão boas e dias que estão ruins, mas vamos agradecer a Deus porque o importante é a saúde das pessoas”, disse o ambulante que trabalha no centro de Gurupi onde já foram confirmados 42 casos. Confira também quais os setores onde concentram os maiores números de pessoas infectadas ou curadas.

Ultimamente a angústia da pandemia da Covid-19 se aguçou e todos querem alguma respostas para retornar a vida, pelo menos, próximo à normalidade, mesmo diante há tantas incertezas cientificas onde parcela da sociedade opta pelo isolamento; enquanto muitos não encontram outra alternativa a não ser trabalhar para manter o próprio sustento e o da família, como é o caso do ambulante, João Victor.

Ele relatou que há três anos trabalha como vendedor ambulante em Gurupi e com a pandemia ele teve que ficar alguns dias sem trabalhar, mas com a flexibilização do Decreto Municipal ele retornou as ruas.

“Eu ofereço álcool em gel e quando a pessoa vem comprar mercadores eu fico sempre distante e quando querem comprar eles pegam a mercadoria e colocam na sacolinha”, disse o vendedor.

Por outro lado, a ACIG e CDL buscam sensibilizar a Prefeitura para flexibilização do horário de funcionamento do comércio e o retorno ao horário habitual e suspensão do Artigo que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos que comercializam alimentos, mas na segunda-feira, 08, logo após protocolar o pedido junto a prefeitura as entidades levaram “um não” como resposta com Decreto 0646/2020.

Números em Gurupi

Nesta quarta-feira, 10, a Prefeitura de Gurupi informou que foram confirmados 135 casos positivos da Covid-19 no município, destes (67%) 91 já foram recuperados e 39 (29%) estão em tratamento, deste total a taxa de letalidade (05 óbitos) chegou a 4%, acima da média estadual de 1,71%, conforme informou relatório Situacional de Enfrentamento à COVID-19 divulgado na segunda-feira, 08, quando foi registrado em Gurupi 1,74% devido ter registrado 02 óbitos.

Gurupi está localizada na macro região Sul do Tocantins composta por 392mil habitantes, concentra-se o menor número de casos (6,7%), de óbitos (9%) e menor incidência por 100 mil hab. 88,5. Enquanto a macro região Norte que tem Araguaína como referência (667mil habitantes) concentra o maior número de casos 73,8% do montante do Estado, 69% dos óbitos e a incidência por 100 mil hab. é de 573. Na macro região Central onde encontra-se Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional possui 496mil habitantes e o percentual de casos em relação ao total do Estado chegou na segunda-feira, 08, a 19,5%, com incidência (casos por 100mil hab.) de 204, possuiu 22% de percentual de óbitos em relação ao total.

