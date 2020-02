Oposição fragmentada fortalece nome indicado pelo prefeito Laurez Avalie esse post Avalie esse post

O nome do Secretário de Saúde, Gutierres Torquato (PSDB) é a principal força que o prefeito aposta para lhe suceder nas eleições deste ano. Como o próprio prefeito Laurez, costuma dizer, o seu grupo gosta de política partidária e a exerce “por vocação” e de tijolo em tijolo constrói a viabilização da candidatura de Torquato que no próximo mês seguirá uma agenda regressiva para entregar o cargo.

por Wesley Silas

Acabou o carnaval e os nomes que querem ser prefeito de Gurupi estão cada dia em busca de arregimentação de forças para viabilizarem suas candidaturas. Após forte presença no circuito da folia, as próximas ação de Gutierres será fechar a sua gestão como secretário de Saúde até o final do mês de março.

Segundo ele, estão marcado para o seu último mês à frente da Secretária de Saúde três atos importantes. O primeiro acontece dia 05 de março com a inauguração de uma UBS no Setor Campo Bello, no dia 10 será entregues 220 tabletes para os Agentes de Saúde, dia 17 será inaugurada a UBS do setor Sol Nascente e as ações finalizará no dia 23 com a entrega do Centro de Especialidade Odontológica (CEO). Segundo Gutierres com a entrega do tabletes Gurupi se tornará a única cidade do Tocantins com a saúde 100% informatizada.

“Prefeito Laurez está vivendo um ano de realizações e que 2020 entregará muitas obras que vão elevar ainda mais o patamar da gestão de Gurupi como referência para o Estado”, abreviou o secretário que deverá deixar o cargo no início de abril antes do fechamento da janela partidária marcada para acontecer no dia 03 daquele mês.