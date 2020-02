Oposição de Dueré faz reunião para definição do candidato da majoritária Avalie esse post Avalie esse post

Para evitar a fragmentação da oposição, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Dueré, Valdi do Esporte (PSB) reuniu no domingo, 16, com várias lideranças da cidade para debater as estratégias das eleições deste ano. Estiveram presentes nomes como Dida Moreira, Rômulo Alencar, ex-prefeito Nélio Araújo, ex-vereador Nilton Batista e o ex-secretário de administração Gengiskan Alencar.

por Wesley Silas

Uma das primeira etapas de uma pré-campanha eleitoral no processo democrático é sondar se o candidato é capaz de convencer o eleitorado e provar que é mais competente do que o seu adversário em propostas que beneficiam o eleitorado. Neste sentido e com foco nas eleições municipais de outubro, o grupo de oposição ao atual prefeito de Dueré mostrou no domingo, 16, consenso em defesa de nomes como Rômulo Alencar (PSB) e Nélio Araújo (PSB) que poderão encabeçar a chapa majoritária.

Conforme apurou o Portal Atitude, na reunião foi consenso a coesão dos grupos de oposição para lançamento de um só candidato.