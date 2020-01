Oportunidade: Energisa abre seleção para Programa de Estágio 2020 Avalie esse post Avalie esse post

A Energisa abriu, no Tocantins, seleção para o Programa de Estágio 2020. São diversas oportunidades para desenvolvimento profissional. O programa possui duração de um ano, podendo ser renovado pelo mesmo período. O estagiário atuará em Palmas e terá direito a uma bolsa auxílio, cujo valor será proporcional ao número de horas de seu estágio, além de vale-transporte.

por Redação

Podem participar estudantes matriculados e frequentes em instituições de ensino superior, credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC), e que estejam cursando a partir do 4º semestre e, no máximo, a um ano da formação. É necessário ter disponibilidade de horário pela manhã ou tarde e ter conhecimento no Pacote Office.

Thauan Borges dos Santos, de 19 anos, atualmente é técnico de Distribuição da Energisa. Ele assumiu a vaga em julho do ano passado, após passar por um período de sete meses de estágio. “Quando comecei como estagiário, eu nunca tinha trabalhado. Tive que mudar hábitos, fui amadurecendo. Como meu primeiro emprego, foi bem difícil no início, mas aprendi bastante, muitas pessoas me ajudaram. Foi um período de muito aprendizado”, conta.

Silvana Borges, responsável pela Gestão de Pessoas da Energisa Tocantins, explica que o programa de estágio é muito importante para a organização e para os futuros profissionais. Em 2018, o programa passou por remodelagem, tornando-se mais estruturado. “Essa revisão veio justamente para fortalecer o propósito maior do estágio, que é desenvolver o futuro profissional para o mercado e assegurar que isso seja verdadeiramente cumprido. Entendemos que esse processo é fundamental e tem um valor muito grande na vida dos estudantes”, afirma.

Quer fazer parte do time Energisa? Os currículos serão aceitos até o dia 19/01/2020. Para concorrer às vagas de estágio em Jornalismo, inscreva-se no link: https://jobs.kenoby.com/ grupoenergisa/job/estagio- jornalismo/ 5e132e10c02bd865f2d1ccf8. Se você for estudante de Engenharia Elétrica, acesse o link: https://jobs.kenoby.com/ grupoenergisa/job/estagiario/ 5e0f42fa18d12753db8230de.