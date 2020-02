Opinião | O Que Fazem os Delegados? Avalie esse post Avalie esse post

Próximo à divisa com o Pará estão localizadas duas Delegacias, separadas por 90 km de estrada de terra e comandadas pelo mesmo Delegado de Polícia Civil. A 53ª e a 54ª Delegacias de Polícia de Araguacema e Caseara, respectivamente, atendem as mais diversas situações e crimes. São mais comuns os casos de estupro – sobretudo envolvendo menores de 14 anos; casos de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha; furto a residências e crimes ambientais, mas também os crimes contra a administração pública, as ameaças entre moradores, os homicídios qualificados e as tentativas de homicídio.

Por Sindepol

Além de receber todas essas modalidades de crimes, as Delegacias possuem grande extensão de área rural, o que significa longos deslocamentos para intimações, e são ainda vinculadas à 5ª Delegacia Regional de Paraíso (DRPC) – distante aproximadamente 200 km de cada município.

Diante dessas condições, o Delegado titular das Delegacias, Dr. Antônio Onofre, possui várias estratégias a fim de impactar positivamente sobre a qualidade da Segurança dos municípios.



“Temos concentrado nossos esforços investigativos em crimes de maior potencial ofensivo às comunidades e em crimes com maior grau de reincidência e poder lesivo. Isso em busca de uma redução das ocorrências criminais, mas sem deixar de lado os outros casos que também precisam da nossa atenção”, afirma o Delegado que aponta homicídios, estupros, porte de armas de fogo, tráfico e furtos como crimes de maior potencial.

Com essa estratégia e conforme dados da Delegacia, na 54ª DP de Caseara houve uma redução de 60% na ocorrência de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher no segundo semestre de 2019, em comparação ao primeiro semestre do mesmo ano. O Delegado, Dr. Antônio, explica ainda que as delegacias estão à disposição da comunidade local e igualmente à disposição para que a comunidade também contribua prestando informações, para que seja possível atingir o nível de excelência buscado pelas atividades.

Desafios

São desafios a falta de efetivo adequado, a distância entre as Delegacias, as vias de acesso aos municípios e os mencionados anteriormente.

O que é ser Delegado?

“O Delegado é o policial responsável por estabelecer um canal entre a Polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário. No exercício dessa atividade percebo que o cargo de Delegado de Polícia possui uma capacidade imensa para modificar o ambiente criminal ao seu redor. Para reduzir a criminalidade o cargo exige um sacerdócio fora do comum. Não é raro vermos colegas que abdicam do pouco tempo livre com seus familiares para se dedicarem a esta missão, buscando ser um provocador de mudanças através de seus trabalhos. Por fim, costumo pensar no Delegado como o profissional que possui inúmeras responsabilidades – investigativas, administrativas, sociais, etc. – mas que tem pouco reconhecimento institucional e perante a comunidade.”

Antônio Onofre Oliveira

Delegado de Polícia Civil há 2 anos e comprometido com a segurança pública, sobretudo nas cidades cujas Delegacias é atualmente titular.