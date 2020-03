Opinião | O “plano B” do vice-governador Wanderlei nas eleições de Palmas Avalie esse post Avalie esse post

O buchicho ganhou força depois que pessoas próximas ao vice-governador Wanderlei Barbosa (PHS) – irmão do vereador Marilon Barbosa – confirmaram que ele estaria muito insatisfeito com a posição do Palácio Araguaia no que concerne às eleições municipais. Entretanto, o “estopim da rebeldia” ocorreu após a Polícia Federal invadir a sede administrativa do governo, a assembleia legislativa e a residência do governador Mauro Carlesse, na terça-feira, 17.

Por Wesley Silas

Wanderlei estaria convicto que a presença do governador no seu palanque não lhe traria votos – face à declarada rejeição – e, na mesma linha de raciocínio, se apresentar como o candidato palaciano também afastaria muitos eleitores, na sua maioria servidores públicos, uma vez que Palmas é uma cidade administrativa.

O certo é que Wanderlei Barbosa teria desistido, de vez, de ser candidato a prefeito de Palmas nas eleições de 2020.

Não é novidade que Wanderlei tem planos para aterrisar no DEM, assim como já fez o governador Mauro Carlesse, em razão do ex-partido de ambos, o PHS, não ter ultrapassado a cláusula de barreira.

O DEM/Tocantins, através da deputada federal Professora Dorinha, já abriu as portas para a Cinthia Ribeiro. Ela preferiu continuar no PSDB, mesmo diante da insegurança jurídica. Todavia, Dorinha prometeu apoio a Cinthia e só deixaria de fazê-lo caso o DEM lançasse candidato próprio.

O “plano B” de Wanderlei seria filiar-se ao DEM, avalizado por ACM Neto, Carlesse e Gaguim, senão para ser candidato, pelo menos para estar filiado a uma grande sigla e, aproveitando a oportunidade, estar no mesmo partido do governador.

Uma vez no DEM, as fontes próximas a Wanderlei confirmam que ele tentaria emplacar seu irmão, Marilon Barbosa como candidato a vice-prefeito de Cinthia Ribeiro. À semelhança do dito popular, “mataria dois coelhos com uma só cajadada”: Estaria infiltrado no poder e na prefeitura de Palmas – atual ninho do inimigo – como também abriria a hipótese de lançar seu outro filho “Manin” a vereador. Sem Marilon no páreo, os votos que o presidente da Câmara teria em Taquaruçu, bem como os votos da família Barbosa, seriam direcionados ao novo candidato do clã.

Parafraseando o ex-jogador de futebol Garrincha, que perguntou ao técnico Feola se ele já tinha combinado tudo com os russos, ao que parece, Wanderlei esqueceu de combinar com Marilon.