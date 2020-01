Opinião | Já passou da hora da duplicação da BR-153 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Por Régis Caio*

Dois fatos marcaram esta semana a principal rodovia federal que corta o Tocantins. A primeira: A notícia do governo federal de leiloar neste ano parte da BR-153 no trecho que liga Anápolis (GO) a Aliança do Tocantins. A segunda: Em menos de um dia quatro acidentes de trânsito foram registrados no sul do estado e o resultado foram 18 pessoas feridas e um óbito.

A rodovia é histórica e contribui para o desenvolvimento do estado, nela muitos municípios surgiram, porém nos últimos anos ela tem se tornado um “matadouro humano” por inúmeros fatores, situação precária da pista, má sinalização, pouco efetivo de fiscalização e a imprudência de condutores.

Durante este final de semana entre Alvorada e Talismã, 16 pessoas se feriram após se envolverem em acidentes, Já nesta última segunda-feira (06) um homem morreu após colisão entre dois caminhões e duas pessoas ficaram feridas.

O trecho é um dos piores no sul do estado e as tragédias recentes liga o sinal de alerta de que já está passando da hora da duplicação da rodovia. Porém esta expectativa para o Tocantins, segundo audiência realizada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) no ano passado em Gurupi, é de que a duplicação do trecho no Estado só acontecerá por volta do “vigésimo ano” da concessão, ou seja, vai durar muito tempo. Enquanto isto, pessoas seguem sendo vítimas de acidentes. Atenção autoridades políticas do nosso Tocantins olha o alerta: Fiquem atentos nesta questão.

