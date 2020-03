Opinião| É tempo de mudanças, Gurupi acima de tudo Avalie esse post Avalie esse post

Apostar no novo, deixando a velha política predominante nesta cidade, que visa apenas satisfação do ego pessoal, que cria sucessores que em nada contribuem para o crescimento econômico e acima de tudo retira oportunidades de novos nomes que realmente venham a acrescentar em nossa sociedade.

Por Silvino Vitor*

Pensando nisso, o Patriota, visa fortalecer a ideia de mudança no campo político da Capital da Amizade, contando com a participação expressiva do Pré-Candidato a Prefeito Silvino Vitor, pessoa de integridade única, encabeçando a chapa do partido, trazendo consigo, reconhecida experiência como Engenheiro Agrônomo, Pós-graduado em Piscicultura, Servidor efetivo do Ruraltins e que com todo o seu carisma, conhece pessoalmente os anseios e necessidades da população gurupiesne.

Nesse contexto, o Patriota, soma a competência e competitividade de Silvino Vitor para fazer acontecer as transformações que Gurupi deseja e necessita, enfatizando a capacidade de representação bem como de excelentes articulações políticas e sobretudo força de vontade. Trabalho sério e de mãos limpas.

O Patriota, objetiva formar alianças com pessoas que se preocupam com a realidade de Gurupi. Se você cidadão e eleitor deseja sair da plateia e participar efetivamente das decisões políticas, seja Patriota, venha fazer parte desta família. Vamos concretizar o desejo de mudanças alcançando melhorias para a Capital da Amizade. Venha dar novos ares a nossa Câmara de Vereadores. Venha ser PATRIOTA.

*Silvino Vitor é presidente Municipal do Patriota de Gurupi

