Opinião | A igreja sempre será a igreja

por Adriane Ferretti Salvitt

A igreja está no coração de Deus. Sei muito bem que nós somos a igreja. Mas isso não minimiza o poderio, a importância e o valor que há na Igreja física onde costumamos frequentar. No grego, no original “ἐκκλησία (ekklésia)”, apreendemos que a igreja é um conjunto de pessoas que têm a mesma crença, instituição religiosa, e Templo.

A Bíblia nos mostra que precisamos ir à igreja para que possamos adorar a Deus com outros irmãos e ser instruídos em Sua Palavra para nosso crescimento espiritual.

Lemos em Atos 2:42 que “Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações”. E em Hebreus 10:25, que “Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia.”

A igreja é o lugar onde os crentes cumprem o grande mandamento de amar uns aos outros como vemos em:

1 João 4:12 – “Ninguém jamais viu a Deus; se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós”;

Na igreja podemos exortar uns aos outros como vemos em:

Hebreus 3:13 – “Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado”;

Podemos “estimular” uns aos outros como diz em:

Hebreus 10:24 – “E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras”;

Servir uns aos outros como está em:

Gálatas 5:13 – “Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne; pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor”;

Instruir uns aos outros vemos em:

Romanos 15:14 – “Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros”;

Honrar uns aos outros encontramos em:

Romanos 12:10 – “Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios”;

E ser bondosos e misericordiosos uns com os outros como apreendemos em:

Efésios 4:32 – “Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo”;

Quando alguém confia em Jesus Cristo para salvação, é feito membro do Corpo de Cristo:

1 Coríntios 12:27 – “Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo”;

Para que o corpo da igreja funcione corretamente, todas as “partes do corpo” precisam estar presentes 1 Coríntios 12:14-20. Da mesma forma, nós precisamos um do outro para crescer e entendemos que um crente nunca alcançará completa maturidade espiritual sem a ajuda e encorajamento de outros crentes (I Coríntios 12:21-26).

Um relacionamento com seu próximo, seu irmão, além de te ajudar, irá servir de instrumento poderoso para seu aprendizado e aperfeiçoamento Prov. 27:17 – “Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro”. Ou seja, Deus usa principalmente nosso próximo pra poder nossas vidas serem trabalhadas, moldadas, nos fazendo colocar em prática o fruto do Espírito.

Nesse tempo de pandemia pelo qual o mundo está passando, as pessoas não estão podendo ir livremente à igreja, com isso os cultos on-line e as “lives” estão se tornando comuns. Esse avanço da tecnologia é bênção, mas não podemos tirar o poder e a magnitude da essência de Deus com a Sua igreja onde nos reunimos. Às vezes, as dificuldades de relacionamento com o próximo ou a não aceitação da disciplina e exortação feita pelo pastor fazem as pessoas preferirem a distância e a acomodação de ficar em casa. Mas é imprevisível entendermos a necessidade e a vontade de Deus para nossas vidas e aí sim nos tornaremos cada vez melhores, nos tornando mais e mais Sua imagem e semelhança.

Por Adriane Ferretti Salvitti, pastora da Igreja Apostólica Restaurando Nações – IARN Japão, palestrante nas áreas de saúde e espiritualidade fisioterapeuta e Health Coach

Rodrigo Salvitti, pastor da Igreja Apostólica Restaurando Nações – IARN Japão, palestrante na área de espiritualidade e fisioterapeuta.