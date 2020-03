Operação da Polícia Civil apreende cofre furtado e prende foragido da justiça gurupiense Avalie esse post Avalie esse post

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 88ª Delegacia de Polícia de Gurupi (3ºDP) realizou na manhã desta sexta-feira (13) no município gurupiense a Operação Malvinas com o objetivo de coibir a criminalidade no bairro que leva o nome da operação policial.

Por Régis Caio

Segundo a PC, na ocasião foi dado cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de G.H.R.S., 24 anos em virtude de descumprimento de condições imposta para prisão domiciliar.

O homem estava foragido há 9 meses, mas foi localizado pelos investigadores da 88 °DP em uma residência situada na Rua A do setor Malvinas.

No local, foi cumprido mandado de busca e apreensão que resultou na localização de um cofre forte destruído, além de alguns papeis, documentos e um cartão bancário.

Conforme a polícia, o cofre havia sido furtado no dia 14 de fevereiro deste ano em uma casa no bairro Jardim Servilha. O suspeito preso foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e está agora a disposição da Justiça Tocantinense.