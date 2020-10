Operação Capitidra | Candidata a vereadora é presa por tráfico de drogas pela Polícia Civil

A Polícia Civil informou que a mulher presa é candidata a vereadora, de 21 anos, por São Félix do Jalapão. Foram mais de 15 quilos de maconha, um quilo de cocaína, um quilo de crack, 30 comprimidos de LSD.

por Wesley Silas

Conforme as investigações da Polícia Civil, o parceiro da candidata a vereadora tem 20 anos, (gerente do tráfico) trazia a droga do estado de Goiás e juntos eles faziam a distribuição, usando a motocicleta clonada. A Polícia não divulgou os nomes do casal preso.

De acordo com delegado-chefe da Denarc Palmas, Enio Walcácer, a operação investiga crimes que acontecem de dentro do presídio para fora e os traficantes montaram um ponto no Setor Santa Fé em Palmas para a logística de distribuição das drogas a mando de um homem que se encontra preso na CPP de Palmas.

“Segundo informações um casal fazia a operacionalização desta droga e a nossa equipe conseguiu efetuar a abordagem e na casa encontramos cerca de 16 quilos de maconha, um quilo de craque, um quilo de cocaína e uma pequena fábrica para que se faça a decomposição de cocaína misturando com outras substâncias e, conseguintemente, tendo aumento do lucro pela facção criminosa”, disse o delegado.