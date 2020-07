Online Gurupi: Feira de negócios movimenta mais de 400 mil reais na economia gurupiense

Gerar excelentes oportunidades para as empresas de diversos segmentos, este foi o intuito do Online Gurupi: A sua Feira de Negócios, que foi encerrada no último dia 13 de julho.

Da Redação

O evento apresentado aos empresários e público de forma online contribuiu com a economia local e movimentou mais de 400 mil reais durante o período do evento.

Cento e trinta e uma empresas participaram desta edição. Na programação, além do atendimento delivery foi apresentado workshops e palestras, bem como live musical com artistas regionais. As ações orientaram o empresário a potencializar suas vendas e a crescer mesmo em um período de restrições para o comércio.

“Conseguimos atingir o nosso objetivo inicial que era contribuir de diversas formas com o empresário. Estamos em um momento de transformação e as empresas precisam deste apoio. As vendas ultrapassaram as nossas expectativas e já estamos avaliando uma segunda edição, celebra Jales Moura, empresário e organizador do evento.

Vencedores do Circuito Gastron ômico

Além de oferecer ao público opções de sobremesas, refeições, petiscos, café da manhã e lanches,as empresas participantes concorreram a prêmios em dinheiro no Circuito Gastronômico que contou com 61 empresas.

A empresa do Wanderlei Santos ganhou em primeiro lugar na categoria espetos e petiscos. Segundo o empresário que trabalha na área há 19 anos, o evento ajudou a fortalecer a venda online e a conquistar novos clientes.

“Foram dias movimentados aqui em Gurupi graças ao evento online. Conseguimosatingir a nossa meta e conquistar o público pela plataforma digital. Estamos em um novo momento no mercado gurupiense”, comemora Wanderlei.

Confira os vencedores:

CATEGORIA SOBREMESA 1º -CAMILLA DIAS BRIGADERIA 2º -ATELIEDOS SONHOS 3º -TRILHAS DA AMAZÔNIA

CATEGORIA REFEIÇÃO/PETISCO 1º -ESPETO NA BRASA 2º -CASA DO KIBE 3º DU CHEFF –PANQUECAS

CATEGORIA CAFÉ DA MANHÃ/LANCHE1º -HAMBURGUERIA BÃO BISURDO2º -COXINHA E CIA 3° -MASTER PIZZARIA

O evento teve a realização do aplicativo Mais Delivery, da Associação Comercial e Industrial de Gurupi e Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi.

O Online Gurupi –A Sua Feira de Negócios, contou com a parceria da TV Anhanguera, Rádio Araguaia FM, Fecomércio, Cemar –Ambev, Prefeitura de Gurupi, Sebrae Tocantins e Grupo Cometa.