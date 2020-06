Online Gurupi: Feira de Negócios acontecerá entre os dias 01 a 10 de julho

Evento promete aquecer o comércio e apresentar um novo modelo de compra.

por Redação

Com o intuito de gerar excelentes oportunidades para que as empresas de diversos segmentos possam potencializar suas vendas a feira de negócios Online Gurupi será realizada de 01 a 10 de julho.

Empresas das áreas de vestuário, calçados, eletrodomésticos, alimentação, panificadoras, farmácias, materiais de construção, produtos agropecuários, pet shop já confirmaram participação no evento online que ainda está sendo organizado e que segue com vagas abertas para participações do comércio.

Todo o conteúdo da feira poderá ser acessado pelo celular, tablet ou computador. A comercialização de produtos será realizada através de plataforma de vendas online e as entregas via delivery.

Acesso e período da Feira Online

O evento será transmitido pelo canal do Mais Delivery Gurupi nas redes sociais (Instagram e Youtube).

Palestras e Workshops online

Além da venda online, o participante da feira poderá assistir palestras e workshops. As ações têm como objetivo ensinar o empresário a potencializar suas vendas e a crescer mesmo em um período de restrições para o comércio.

Outra ação esperada durante a feira é o concurso gastronômico com premiação para os pratos mais saborosos da culinária local, por meio de votação online.

Live Show

Em um evento online não pode faltar shows com artistas. O online Gurupi está organizando shows com artistas da região e no decorrer das apresentações serão divulgadas promoções especiais para os participantes.

O evento tem a realização do aplicativo Mais Delivery, pela Associação Comercial e Industrial de Gurupi e Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi.

O Online Gurupi – A Sua Feira de Negócios, conta com a parceria do Grupo Jaime Câmera, Rádio Araguaia FM, Fecomércio, Cemar – Ambev, Prefeitura de Gurupi, Sebrae Tocantins e Grupo Cometa.