Ônibus clandestino fura barreira sanitária de prevenção contra o COVID-19

Na manhã desta quinta-feira (02), um ônibus de passageiros, vindo de São Paulo, para o interior do Maranhão, rompeu barreira da Polícia Militar, na divisa do estado do Tocantins com o município de Estreito/MA.

Da Redação

O veículo, que não tinha autorização para este tipo de transporte, foi interceptado mais adiante pela equipe de Fiscalização da ANTT, em Imperatriz/MA.

O ônibus e os passageiros foram conduzidos ao terminal rodoviário e a ANTT acionou a Vigilância Sanitária estadual e a vigilância de Saúde do Município. Os órgãos realizaram os procedimentos de combate à disseminação do COVID-19.

Ao desembarcar, todos os passageiros tiveram sua temperatura aferida pelos profissionais de saúde, que os cadastraram para fins de monitoramento. Um passageiro, que apresentava febre, foi levado em ambulância à UPA, para isolamento.

Após os procedimentos dos órgãos sanitários, os fiscais da ANTT constataram que o veículo apreendido apresentava ausência e defeitos nos equipamentos obrigatórios, que comprometem a segurança da viagem.

No bagageiro do ônibus, foram encontradas duas motocicletas desmontadas, com combustível, um flagrante risco à vida dos passageiros.

A Agência orienta a população a não correr riscos e não utilizar transporte clandestino.

Em caso de dúvidas, os usuários devem entrar em contato com a ANTT pelo telefone 166 ou o e-mail [email protected]

Sem links relacionados.