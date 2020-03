On line | Indígenas das ldeias Santa Isabel e Fontoura estão conectados na rede Avalie esse post Avalie esse post

A nova geração de indígenas do Brasil está conectada. Com o objetivo de melhorar o acesso dos indígenas à tecnologia, a Prefeitura de Lagoa da Confusão instalou, recentemente, internet nas aldeias Santa Isabel e Fontoura.

Por Redação

Para o cacique da aldeia Santa Isabel, Uriwau Karajá, mais conhecido como Baú, o acesso à internet amplia o conhecimento e facilita o acesso à informação. “Existe muito preconceito sobre o contato dos indígenas com a tecnologia. Mas eu defendo e acredito que é possível manter nossas tradições mesmo com o acesso à internet, essa ferramenta contribuirá para nos informarmos sobre demais assuntos do mundo.”

Já o cacique Cleber Ixydeo Karajá, da aldeia Fontoura, a internet veio para melhorar a comunicação. “Esta atual gestão tem olhado para as aldeias. A internet para nós é muito importante. Permite, entre outras coisas, que façamos até ligações.”

Nos próximos dias, o prefeito Nelsinho Moreira visitará as aldeias e fará a inauguração oficial da rede. Segundo o prefeito a expectativa é levar internet para as demais aldeias.