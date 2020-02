Olyntho propõe nome de Ivo Carlesse ao Hospital Geral de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

“É uma justa homenagem ao pai do governador Carlesse, que transformou o sonho de anos em realidade. O governador estabeleceu um novo paradigma na saúde do Estado e o HGG será um marco dessa história”, justifica Olyntho.

O deputado estadual Olyntho (PSDB) apresentou na Assembleia, nesta quinta-feira, 13, o Projeto de Lei com a sugestão do nome para o Hospital Geral de Gurupi (HGG), em homenagem ao pai do governador Mauro Carlesse, o agricultor, Sr. Ivo Carlesse, natural de Promissão – SP. Ivo Carlesse passou a vida trabalhando no campo, onde teve 7 filhos, sendo 5 mulheres e 2 homens. Faleceu ainda jovem, com apenas 43 anos, em 1974.

Para o deputado Olyntho, a obra é um grande passo para a melhoria da saúde de Gurupi, que já é referência na área para toda região sul e sudeste do Estado.

“O governador Mauro Carlesse estabeleceu um novo paradigma na saúde do Estado. A construção do HGG conta com uma estrutura de alta qualidade para bem atender a região macrosul do Tocantins”, afirmou o deputado.

Obra do HGG

O HGG é uma obra realizada pelo Governo do Tocantins, por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF). Com os serviços adiantados e pagamentos regulares, a obra segue com 65% da primeira etapa concluída e está prevista para ser entregue no segundo semestre de 2020.

O novo hospital de Gurupi irá atender uma população flutuante da região que gira em torno de 150 mil habitantes. A regional de saúde, centro-sul é composta por 13 municípios, para atendimento de média e alta complexidade hospitalar de urgência e emergência.