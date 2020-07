Ocupação de leitos para COVID-19 no Hospital Regional de Gurupi chega a 80%

Nesta quarta-feira, 07, há apenas duas vagas no Hospital Regional de Gurupi. Este hospital faz parte da regional da Ilha do Bananal, composta por 18 municípios.

Por Wesley Silas

Em todo Estão há oito regiões de saúde do Estado, e cada uma possui a CIR – Comissão Intergestores Regionais. De práxis, está comissão é presidida por um representante das Secretarias Municipais de Saúde de cada uma das regiões.

Até então, a CIR da região Sul, ainda não mostrou, pelo menos não deu publicidade, sobre políticas públicas voltada ao combate da pandemia, num cenário onde 80% (8/10) das UTIs Covid-19 estão ocupados e a taxa dos leitos clínicos do Hospital Regional de Gurupi é de 69%. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde / SES-TO

No último levantando feito no dia 02 de julho pelo Portal Atitude, a situação era de 40% (4/10) de ocupação das UTIs Covid-19 e a taxa dos leitos clínicos do Hospital Regional de Gurupi era de 27% (4/15).

São números preocupantes no momento de crescimento da Pandemia na região sul num cenário onde apenas em Gurupi, foram contabilizados, ontem (07/07), 158 suspeitos de COVID-19, 300 confirmados, destes 119 estão em tratamento, 176 pessoas curadas e 05 óbitos.