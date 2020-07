OAB de Gurupi solicita informações sobre quantidade de leitos de UTI COVID nos hospitais Unimed e Regional

A Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Gurupi, enviou nesta segunda-feira (21) dois ofícios aos Hospitais Unimed e Regional.

Por Régis Caio

Os ofícios foram direcionados para o diretor do hospital Unimed, Dr Maurício Nauar e para a diretora do HRG, Cristiane Uchôa.

“Viemos através deste, em razão da pandemia da COVID-19, a qual gerou

aumento significativo de pessoas contaminadas, solicitar informações acerca da disponibilidade e/ou quantidade de leitos de UTI COVID, para os municípios que abrangem a região sul do Estado; se haverá requisição de leitos da rede privada em caso de superlotação do HRG (Hospital Regional de Gurupi), bem como, em caso de esgotamento de leitos, terá plano de transferência para outras unidades de saúde e, se existirá previsão de hospital de campanha no Município de Gurupi e região Sul”. relata o ofício protocolado pela OAB Gurupi.

O documento foi assinado pelo vice-presidente da OAB da cidade, Elyedson Pedro Rodrigues Silva e deu prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que as unidades hospitalares respondam os questionamentos.

Clique e confira os ofícios

Ofício 167-2020-OAB X HRG

Ofício 168-2020-OAB X Hospital Unimed