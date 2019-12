“O governo não pode ficar isento da política municipal”, diz Mauro Carlesse sobre eleições municipais de 2020 Avalie esse post Avalie esse post

Durante entrega de brinquedos para crianças de famílias carentes em Gurupi, o governador Mauro Carlesse (DEM) citou prováveis nomes que o seu grupo irá lançar na disputa a prefeito em 2020 nas principais cidades do Tocantins. Em Gurupi, ele disse que “poderá ser o deputado Gleydson Nato que é um companheiro nosso ou um empresário que não participar da política”.

Por Wesley Silas

O governador chegou a Gurupi na tarde desta segunda-feira, 24, onde irá permanecer até o dia 25. Ao lado do deputado Gleydson Nato e cercado de crianças e moradores do setor João Lisboa da Cruz, ele defendeu que o seu grupo política irá participar ativamente do processo da eleições municipais em 2020.

“Eu tenho dito onde tenho passado que o governo não pode ficar isento da política municipal. Eu vou estar participando não só em Gurupi, como todas as cidades e vou procurar fazer o máximo de prefeitos”, disse.

Ele afirmou que estará presente nas eleições municipais de Gurupi. Nos últimos meses o governador começou aproximação do prefeito Laurez Moreira, mas as últimas movimentações mostram que os grupos não estarão juntos nas eleições municipais apoiando o mesmo candidato.

“Podem esperar que estaremos presentes, apesar que em Gurupi ainda não termos ainda definido o nome, mas estamos estudando os candidatos que fazem parte do nosso grupo para participar da disputa. Poderá ser o deputado Gleydson Nato que é um companheiro nosso ou um empresário que não participar da política”, disse.

“O que queremos é um nome que representa a vontade do eleitor de Gurupi. É lógico que o deputado Gleydson tem toda chance do mundo devido ter participado de uma eleição como vice-candidato a prefeito. Podem ter certeza que não ficaremos de fora do processo eleitoral”.

Araguaína

Apesar de mostra favorável da candidatura do ex-deputado César Halum, o governador mostrou que irá consultar o melhor nome para a disputa.

“Em Araguaína que pode ser o César Halum que é o meu candidato hoje, mas ainda estamos discutindo internamente qual será o melhor candidato que vai disputar. Temos também vários outros pré-candidatos como os deputados Olintho Neto, Jorge Frederico e a dona Valderez. Qualquer um destes será bom” disse.

Em Palmas, o governador disse que o seu grupo político só falta escolhe o vice.

“Em Palmas será o meu vice, Wanderlei Barbosa que está fechado, definido e só falta o vice que ainda não temos”, disse.

“Paraíso ainda não temos candidatos, assim como Porto Nacional, mas estamos buscando. Não adianta dizer que o Governo não vai participar porque vamos sim”, concluiu.