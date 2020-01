O fio da meada da selfie na disputa da cadeira alta do poder municipal em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O grupo político do governador Mauro Carlesse resolveu silenciar depois da exoneração de Sérgio Vieira – o Soró, da Superintendência de Esportes, Juventude e Lazer; mas na tarde desta terça-feira, 21, a presença do empresário Oswaldo Stival no Palácio Araguaia foi o bastante para acender a curiosidade dos opositores do Governo Estadual em Gurupi que, até então alardeavam em todos os cantos das redes sociais o episódio da paçoca, considerado como o primeiro acontecimento deste ano eleitoral.

por Wesley Silas

Em meio a emaranhada da confusão da exoneração de Sérgio Veira – o Soró, da Superintendência de Esportes, Juventude e Lazer pelo Secretário Chefe da Casa Civil, Rolf Costa Vida; um dos fios da meada encontra-se numa pequena fala no grupo de whatsapp do Portal Atitude, local onde foi feito o convite para tal paçocada na casa do Soró. Sendo assim, a tal selfie do secretário de Saúde e pré-candidato a prefeito de Gurupi, Gutierres Torquato, não foi digerida por uma pessoa ligada ao governo estadual em Gurupi e respingou no Palácio Araguaia, conforme mostra o relato abaixo:

– Não Aguento esse negócio de acender vela pra Deus e pro Diabo não … pqp… bora assumir posição…. nojo viu….

Coincidentemente, a postagem de repúdio 👆🏻 aconteceu na noite do sábado, 18, mesmo dia da paçocada, e o resultado foi publicado no diário oficial da segunda-feira, 20, com a exoneração de Soró.

Cuidado! Você está sendo sondado (observado)

Por trás das cortinas do poder, o medo de sair numa selfie acontece unilateralmente entre os grupos e, domina, principalmente, quem tem cargos de confiança, seja na Prefeitura ou no Governo Estadual. Rodadas de conversas entre amigos já não são as mesmas de 2019, como aconteciam antes do início do esquenta das eleições municipais quando pessoas e políticos dos grupos, de certo modo, entoavam inconscientemente harmonia, conforme mostra o trecho da música dos Tribalistas:

Eu sou de todo mundo

E todo mundo me quer bem

Tire um selfie, que direi quem tu és!

No próximo domingo promete mais novidades durante a grande final da Copa do Craque entre o Malvinas X Maxzen. Vale a pena assistir o jogo, mas observe em qual a barraca você estará, pois sua imagem poderá ser estereotipada em uma selfie e hostilizada por idiotas puxas-sacos em grupos das redes sociais.