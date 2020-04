“O comércio de Gurupi está quase 100% aberto e o isolamento é impossível”, alerta mototaxista

Três dias após a flexibilização do funcionamento do comércio pela Prefeitura de Gurupi, os gurupienses relaxaram na quarentena, o fluxo de pessoas aumentaram nas ruas de Gurupi e a aglomeração de pessoas aumentaram em frente a agencias bancárias após a liberação do auxílio emergencial de R$ 600,00 para trabalhadores informais de baixa renda e a beneficiários do Bolsa Família.

por Wesley Silas

Para sondar a movimentação na ruas e avenidas de Gurupi basta percorre-las e avaliar o comportamento dos gurupienses diante ao isolamento social. O Portal Atitude ouviu o mototaxista Jair que trabalha em um ponto em frente a Caixa Econômica de Gurupi onde se formou na manhã desta segunda-feira, 13, uma fila com mais de 100 metros com pessoas de todas as idades que procuram o serviço bancário. “É complicado controlar a distância. É quase impossível […] Não tem como não ter aglomeração. Seja aqui, lá ou numa praça, numa festinha que o povo faz com churrasco”, avaliou Jair

O mototaxista acredita que há jogo de disputa de poder político no fechamento do comércio no debate entre o vírus e o desemprego.

“Evitar o contágio é impossível e o fechando o comércio só vai atrasar o contágio e vai acabar com o economia. O coronavírus vai matar do mesmo jeito se o comércio continuasse aberto”, considerou. A quebra de quarentena também tem sido defendida pelo presidente Jair Bolsonaro no momento em que morreram no Brasil 1.223 pessoas de COVID-19 e os órgãos de saúde prevê pico de casos no país entre os meses de abril e maio. Ontem (12/04) o Tocantins passou a ter 26 casos confirmados de Covid-19, e continua sendo o único Estado sem nenhuma morte. Em Gurupi há um casos confirmado de COVID-19 e um homem de 36 anos está sendo monitorado e aguardando resultado do exame no Laboratório Central do Estado – LACEN.

Falta auxilio para os mototaxistas

Ele alega que depois do primeiros decretos que impuseram o fechamento do comércio em Gurupi o movimento da categoria caiu 50% e, mesmo assim ainda não tiveram ajuda do poder público para sobreviverem.

“A prefeitura ainda não se pronunciou, mas parece que tem um projeto”, disse.

Decreto de flexibilização

No entanto, após a flexibilização da abertura do comércio as atividades voltaram à normalidade em Gurupi.

“O comércio de Gurupi está com quase 100% aberto e o isolamento é impossível e isso não existe. Não funcionou em nenhum país”, disse.

O último decreto foi nº 0520 que alterou o artigo 13 do anterior e flexibilizou o funcionamento de restaurantes e congêneres (lanchonetes, pit dogs, pizzarias, espetinhos…) com condições no sistema de atendimento permitindo drive thru, delivery e entrega no balcão.

