Números: 467 postes foram vítimas de acidentes de trânsito em 2019 no Tocantins

Além da interrupção de energia, acidentes causam riscos para a população

por Redação

A Energisa alerta para as consequências dos acidentes de trânsito envolvendo postes da rede elétrica. O ano de 2019 fechou com 467 ocorrências no Tocantins. Foram 38 a mais do que em 2018. A maior parte das colisões ocorreu nas áreas urbanas do estado: 325. Além da interrupção no fornecimento de energia, condutores, passageiros e pedestres correm riscos.

A rede de distribuição da Energisa é equipada com tecnologia de proteção para desativar o fornecimento de energia em caso de interferência nos cabos ou postes. No entanto, mesmo assim, é grande o risco quando uma colisão ocorre. Além do impacto da batida, que pode ter grave consequências para os ocupantes dos veículos, pode haver contato de cabos energizados com o chão. Essa situação traz risco de choque elétrico, tanto para quem se acidentou, como para quem está nas proximidades.

“Mais que o dano causado ao poste, a nossa preocupação é, principalmente, pela segurança das pessoas. Quando se bate em um poste, ele pode cair ao solo, pode atingir uma pessoa, pode atingir um carro, os cabos podem ficar energizados. São grandes os riscos. E junto com isso,

teremos falta de energia momentânea que, dependendo do poste atingido, pode chegar a 20 mil pessoas afetadas”, alerta o coordenador de Saúde e Segurança da Energisa, Bruno Queiróz.

Ao se envolver em um acidente com poste, ou estar próximo do local, é importante saber como reagir. “Ao se deparar com cabos no chão, independentes da situação, não se aproxime. Nós temos equipamentos de proteção que, nessas situações desligam o sistema, mas como a energia não é visível, não tem como saber se o cabo está ou não energizado. Então, entre imediatamente em contato com a Energisa e com o Corpo de Bombeiros”, reforça Bruno.

Em caso de urgência envolvendo a rede elétrica, avise a Energisa. O atendimento pode ser realizado pelo telefone 0800 721 3330, aplicativo Energisa On, redes sociais, site www.energisa.com.br ou pelo WhatsApp, por meio de mensagem para a Gisa, no número 63 9222-6664.

Campanha de sensibilização

Em setembro de 2019, a Energisa lançou a campanha “Poste é Luz”, que apresentou diferentes conteúdos para abordar o tema com a população. Além de reforçar a preocupação com a segurança, a ideia foi sensibilizar sobre princípios como cidadania e civilidade no trânsito.