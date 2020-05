Número da Covid-19 | Em 30 dias Tocantins, sai de 67 casos e 02 mortes e passa a ter 3.023 novos casos e 65 óbitos

O Tocantins registrou nesta quarta-feira, 27, em 85, dos 139 municípios 3.023 casos de Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde 924 casos foram recuperados e 2.034 estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, além de 65 óbitos. Sexta-feira, 22/05, foi o dia que o Estado registrou o maior número de casos, naquele dia foram contabilizados 242 novos casos, deste 132 em Araguaína e 26 em Palmas.

por Wesley Silas

O 73º boletim epidemiológico da Covid-19 apontou ainda que o Tocantins contabilizou hoje 165 novos casos confirmados da Covid-19 e na linha de frente destes novos casos aparece Palmas com 43 novos casos, seguido por Araguaína com 27.

O Boletim mostrou queda de novos casos da Covid-19 nas duas maiores cidades do interior do Tocantins. No comparativo entre o de ontem, foram contabilizado em Araguaína 57 novos casos e Gurupi 06. Hoje Araguaína caiu para 27 casos e Gurupi para 02. A Capital contabilizou ontem 14 novos casos e hoje subiu para 43 novos casos. Na média geral Araguaína é o município responsável pelo disparo de casos da Covid-19 no Tocantins e acumula 1.291 casos, seguida por Palmas com 466, Darcinópolis 92, Gurupi 87, Nova Olinda 87 e Paraíso do Tocantins com 83. Veja abaixo a classificação do número do municípios com que registraram até 05 casos:

Novos casos:

Os novos casos são de Aguiarnópolis (02), Araguaína (27), Brejinho de Nazaré (01), Cariri do Tocantins (01), Colinas do Tocantins (05), Couto Magalhães (01), Darcinópolis (01), Divinópolis (01), Esperantina (01), Formoso do Araguaia (04), Goiatins (02), Guaraí (07), Gurupi (02), Itaguatins (09), Lagoa da Confusão (01), Miracema do Tocantins (01), Nova Olinda (11), Palmas (43), Palmeiras do Tocantins (05), Paraíso do Tocantins (09), Porto Nacional (04), Rio Sono (16), Sampaio (01), São Miguel do Tocantins (03), Tocantinópolis (05) e Xambioá (02).

Óbito Tocantins

Mulher de 86 anos, residente de Nova Olinda, diabética e hipertensa, faleceu no dia 26 de maio.

Casos confirmado de outros Estados

Foram diagnosticados no Tocantins 12 casos positivos do novo Coronavírus (Covid-19) para os estados de Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará e São Paulo.