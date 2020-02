Novo Regimento Acadêmico da UnirG | Média semestral passa a ser igual ou superior a 7,0 pontos Avalie esse post Avalie esse post

O Conselho Estadual de Educação do Tocantins (CEE-TO) homologou na última sexta-feira, 07, o novo Regimento Geral Acadêmico da Universidade de Gurupi. O documento já havia sido aprovado pelo Conselho Acadêmico Superior da Instituição em agosto de 2019, passou por correções sugeridas pelo CEE-TO, e agora já está em vigor.

“O Regimento contempla todas as normas da Instituição, compreendendo as atividades que envolvem professores, alunos e servidores. Esse novo documento consolida a Instituição como Universidade, sempre baseado nos princípios do Ensino, Pesquisa e Extensão, de forma sistematizada, garantindo a democracia no âmbito institucional”, destacou a Reitora da UnirG, Ma. Sara Falcão.

Entre as principais mudanças estão:

Eleições

Na votação para a escolha da Reitoria, o voto terá peso de 33,3% independente da categoria, ou seja, o voto dos docentes, servidores e acadêmicos terão pesos semelhantes.

No colégio eleitoral para escolha de coordenadores, o peso é de 50% para votação docente e técnico-administrativo e 50% para discente.

Mandatos

– O reitor e o vice-reitor serão eleitos pela comunidade acadêmica para o mandato de quatro anos, não sendo permitida reeleição.

– O mandato do Conselho Acadêmico Superior também será de quatro anos.

– Os coordenadores de cursos e de estágio também serão eleitos, com mandato de dois anos, permitida uma reeleição.

Proecae

Foi criada a Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assistência Estudantil (Proecae), com o papel de articular o ensino, a pesquisa e viabilizar a relação transformadora entre a universidade e a sociedade.

Média

Será aprovado na disciplina, o acadêmico que obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 pontos.

Acesse o no Regimento Geral clicando aqui