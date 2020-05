Novo Decreto proíbe consumo de bebidas alcoólicas em leilões, mantém suspensão funcionamento dos bares e suspende a realização do Arraiá da Amizade 2020

A Prefeitura de Gurupi publicou novo Decreto Municipal nesta segunda-feira (18), adotando novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. O documento Nº 599/2020 prorroga a suspensão do funcionamento dos bares, proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em leilões e suspende a realização do Arraiá da Amizade 2020.

por Redação

O Decreto Nº 599/2020 altera o inciso IV do Caput, bem como, o primeiro e o segundo parágrafo do art. 13 do Decreto Municipal Nº 590/2020. Entre as mudanças estão a proibição do consumo de bebidas alcoólicas durante a realização dos leilões bovinos. Esta medida foi acrescentada entre as recomendações para o funcionamento desta atividade em Gurupi.

Outra mudança é a prorrogação da suspensão do funcionamento dos bares por mais 15 dias contados a partir desta terça-feira (19). A última suspensão encerrava nesta segunda-feira (18). Por fim, foi decretado também a suspensão da realização da XXI edição do Arraiá da Amizade – São João de Gurupi 2020, tradicional festa junina da cidade.

A festa foi acrescentada nos eventos, reuniões e/ou atividades sujeitas a aglomeração de pessoas, sejam elas governamentais, artísticas, esportivas e científicas do setor público ou do setor privado, como forma de combate a Pandemia de Covid-19.

DECRETO Nº 599/2020

Confira o Decreto completo.