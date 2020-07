Novo Decreto garante retorno das aulas práticas e estágios na UnirG e determina limite de quatro pessoas por mesa no segmento alimentício

Após reunião do Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus, realizada nesta última quinta-feira, 02, para tratar sobre as novas medidas de prevenção e segurança contra o novo Coronavírus, a prefeitura de Gurupi publicou na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 03, novo Decreto de nº 0727, e dentre as medidas está o retorno das aulas práticas e estágios da Universidade de Gurupi – UnirG. Confira:

por Redação

O novo documento traz a liberação das atividades presenciais (aulas práticas e estágios) nas Clínicas Escolas, Ambulatório e PROAFE da Universidade de Gurupi – UnirG, com o objetivo de auxiliar a comunidade, prestando atendimento contra a crise provocada pela pandemia da Covid-19. As aulas teóricas permanecem de forma remota.

A Universidade deverá seguir o Plano de Contingência para retorno presencial às atividades por ela apresentado, bem como as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

As atividades liberadas por prazo determinado, que havia findado o prazo de funcionamento, foram prorrogadas por mais 15 dias a partir desta sexta-feira, 03.

Os estabelecimentos comerciais que atuam no ramo alimentício (padarias, lanchonetes, pamonharias, pit dogs, pizzarias, espetinhos), bem como bares e congêneres só poderão permitir no máximo quatro pessoas em cada mesa disponível, sempre respeitando o distanciamento mínimo.

Confira a íntegra do Decreto e saiba mais sobre todas as medidas tomadas para o controle e segurança da população contra a Covid-19.