Novo decreto determina novas medidas restritivas para o enfrentamento do Coronavírus em Gurupi

A Prefeitura de Gurupi, considerando o aumento nos números de pessoas infectadas com a Covid-19 na cidade, incluiu novas regras para o enfrentamento e controle do vírus. O Decreto de n.º 0789 recomenda aos proprietários de supermercados que testem periodicamente seus funcionários; determina o fechamento das feiras das Ruas 07 e 13, bem como de parques infantis, inclui o atendimento de restaurantes que servem almoço, das 11h às 14h; e dá outras providências. Confira:

As medidas foram tomadas após reunião do Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus realizada nesta última quinta-feira, 30. O Decreto foi publicado na edição nº 44 do Diário Oficial do Município de Gurupi (DOMG) desta sexta-feira, 31.

O novo Decreto incluiu em seu artigo 11 a suspensão do funcionamento das feiras livres das Ruas 07 e 13, e de parques infantis pelo período de 15 dias, a contar do dia 25 de julho.

O artigo 18 traz recomendações aos proprietários de supermercados, e foi inclusa a orientação para que testem periodicamente seus funcionários e informem os resultados à Secretaria de Saúde.

Foi incluso no parágrafo único do artigo 19 o atendimento de restaurantes que servem almoço, no horário de 11h às 14h, diariamente, permitindo a disposição de mesas e cadeiras para consumo no local, mantendo o distanciamento de 2 metros entre cada uma, e observando os critérios dispostos nos incisos I ao XI do artigo citado. O atendimento no formato Delivery deverá ser até às 23h para estabelecimentos do ramo alimentício.

Confira a íntegra do Decreto.