Novo campus da Unirg em Paraíso é inaugurado

Na manhã de hoje, 20, representantes da Fundação e da Universidade de Gurupi – UnirG participaram da solenidade de entrega da infraestrutura que irá abrigar as instalações da Instituição, em Paraíso do Tocantins. O intuito é dar condições para que a UnirG crie novos cursos no município. A solenidade ocorreu nas dependências do edifício Antonio Luiz Avelino, localizado na avenida Pará, Quadra 108, Setor Oeste.

Da Redação

Na ocasião, houve o descerramento da placa oficializando a entrega da construção, dando início a uma nova era para a história da Instituição, que completou 35 anos em fevereiro.

Entre os presentes estavam os prefeitos de Gurupi e de Paraíso, Laurez Moreira e Moisés Avelino, respectivamente, o presidente da Fundação UnirG, Thiago Benfica, a reitora Ma. Sara Falcão, vice-prefeito de Paraíso, Celso Moraes, e o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Sérgio Diniz e vereadores. Devido a pandemia, para evitar aglomerações, a solenidade foi restrita ao público.

As instalações do prédio doado pela Prefeitura de Paraíso foi totalmente reformado e o investimento foi em torno de R$1,5 milhão, custeado pelo município. O espaço tem mais de 2.100 m² de área construída e irá abrigar salas de aula, laboratórios, refeitório, além dos departamentos administrativos da UnirG.

De acordo com Benfica a solenidade teve o objetivo de formalizar o recebimento da estrutura. A negociação entre os prefeitos teve início quando a Instituição tornou-se Universidade, em 2018.

O presidente agradeceu Moisés Avelino pela oportunidade. “O prefeito não mediu esforços para adequar a estrutura para nos atender. Na doação, houve algumas cláusulas resolutivas com prazos extipulados que teremos que cumprir, em até 20 anos, quando então a doação será de fato. Esta é uma conquista muito grande para a Instituição, o patrimônio está avaliado em torno de R$ 5 milhões, dando um novo impulso para o início da nossa Universidade fora de Gurupi”, disse.

“Nossa expectativa é de que seja apenas a primeira de muitas outras que ainda virão, nos próximos anos. Recebemos de muito bom grado essa doação. Esse investimento, de instalar em Paraíso, irá compensar também Gurupi, pois a união das receitas contribuirá para que melhorias possam ser feitas em nossa sede. Temos que pensar na UnirG como um todo, independente de localização. Precisamos dessa expansão para sobre-existir, estamos bastante confiantes de que iremos crescer e beneficiar as duas unidades”, explicou o presidente.

A reitora disse ainda que a expansão da UnirG era prevista pela academia e pela Fundação, juntamente com a prefeitura de Gurupi. “A conquista desse prédio irá atender todas as demandas para iniciarmos nossos cursos. O espaço doado é suficiente para comportar o que precisamos ofertando um ensino de qualidade. Essa instalação aqui não irá afetar de forma alguma a estrutura que temos em Gurupi, pelo contrário, pretendemos levar ainda mais melhorias para nossa cidade”, avaliou.

“Este é um momento histórico para a UnirG de muita alegria, expectativa e esperança. Com essa expansão estamos cumprindo metas do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional. Vemos esse dia como um marco, pois prova que o prefeito Avelino acredita em nosso trabalho. Essa conquista não é somente dos gestores, mas de todos os envolvidos que contribuíram para a realização deste sonho”, completou Sara Falcão.

Inicialmente a intenção será ofertar o curso de Medicina, até 80 vagas, e depois implantar os demais cursos na unidade. O edital do processo seletivo deve ser publicado no final de junho. O valor da mensalidade ainda será definido, porém a gestão continuará preservando a política da UnirG em mantê-la mais acessível, abaixo do valor cobrado por Instituições de Ensino Superior do País.

Unindo forças

O prefeito Laurez Moreira, parabenizou Avelino pelo aniversário e agradeceu os servidores e gestores da UnirG pela dedicação. “A UnirG irá mudar a paisagem da cidade levando conhecimento e movimentando a economia do município. Sinto-me privilegiado, como político, por ter a oportunidade de trazer melhorias e dar condições para mudar o destino das pessoas. O desenvolvimento da cidade será percebido a partir de hoje”, falou.

“No dia do meu aniversário, recebo a chegada da UnirG em Paraíso como um presente. Eu soube em 2018 da possibilidade da Instituição se expandir e desde então me empenhei para trazê-la para Paraíso. Com o apoio de todos os vereadores, com certeza seremos beneficiados com o desenvolvimento econômico em nossa cidade”, finalizou Avelino.

Entre os presentes estiveram ainda os professores da UnirG: a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, Rise Rank, o pró-reitor de graduação e extensão, Eduardo Miranda e o assessor pedagógico, Jean Ferreira.