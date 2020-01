Novidades do Detran | Carteira de habilitação e documentos de veículos serão digitais no Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), que é o licenciamento do seu veículo, será agora em formato digital (CRLVe). A Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que já possui as versões digital e impressa, terá agora o documento digital como prioridade. Além disso o órgão apresentou outras novidades para 2020.

Da Redação

A novidade é que o condutor sairá de qualquer posto de atendimento do Detran-TO com a CNHe em mãos, assim que finalizar o processo. Ressaltamos que o documento digital prioritário valerá em 2020 para a CNHe e para o CRLVe, o documento será impresso somente se exigido pelo condutor.

Haverão reformas nos prédios da sede do Detran, nas Ciretrans e nos postos de atendimento, visando sempre o conforto do usuário e o bem-estar do servidor prestador de serviço.

Com o objetivo de melhorar a experiência do condutor com o órgão, será lançado o aplicativo “Detran na Palma da Mão”. E visando melhorias na comunicação entre usuário e Detran, uma parceria com a Agência de Tecnologia do Estado do Tocantins (ATI) esta sendo feita para que sejam realizadas mudanças no site do Detran-TO, tornando o acesso mais dinâmico e interativo.

A implantação da placa Mercosul no início de 2020 é outra novidade. O departamento também vai realizar processo seletivo para banca examinadora. E com o objetivo de melhorar a segurança no trânsito tocantinense, haverá fiscalização educativa nos 139 municípios do Tocantins.

Os servidores do órgão passarão por cursos de capacitação, o que resultará na melhoria do atendimento ao usuário. Uma parceira entre a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz) e o Detran vai oferecer a oportunidade do parcelamento das dívidas ativas dos usuários com ambos os órgãos. Incluindo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Licenciamento e Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).

A gestão do Detran-TO está empenhada em garantir aos condutores um serviço prático e de qualidade, além de promover um tráfego seguro com veículos e condutores qualificados.