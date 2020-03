Notícia veiculada no Portal Atitude ajuda a localizar familiares de Corpo que estava no IML de Gurupi 3 (60%) 2 votes (60%)votes

O corpo de Edinaldo Candido Rodrigues Martins estava no IML de Gurupi desde o ano passado. Após notícia veicula no Portal Atitude, familiares de Edinaldo entraram em contato com a nossa redação, que por intermédio, entraram em contato com o IML de Gurupi.

Por Régis Caio

O corpo estava desde o ano paasado no IML de Gurupi e é de Edinaldo Candido Rodrigues Martins, nascido em 18 de maio de 1971, em Mosqueiro, Belém do Pará-PA. Edinaldo é filho de Enaldo Candido Rodrigues Martins e Esmeralda Rodrigues. O corpo dele, até esta semana, ainda não havia sido reclamado pelos familiares. Após notícia postada no Portal Atitude familiares entram em contato.

“Nós somos do Pará e fazia tempo que procurávamos ele e não tínhamos notícia. Ele trabalhava vendendo carrinhos feitos de garrafa pet e a última vez que o Edinaldo esteve por aqui foi em 2014, desde então ele estava andando em outros estados”, disse a sobrinha Thais Helene Rodrigues para o Portal Atitude. O IML de Gurupi informou que os familiares de Edinaldo já entraram em contato com o Instituto.

Relembre o Caso

O corpo foi encontrado no dia 29 de agosto de 2019, no pátio do ginásio de esportes, no centro de Gurupi, na avenida Rio Grande do Sul. A vítima foi localizada por moradores que acionaram a Polícia.