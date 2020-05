Nota e Pesar |”Perdi um amigo e o Tocantins um profissional dedicado”, lamenta Governador Carlesse sobre a morte do leiloeiro Márcio Resende

O leiloeiro Márcio Resende, 51 anos, era uma pessoa querida no segmento de leilões e deixou um legado do bem em sua história de vida com destaque às centenas de participações dele no Leilão de Amor voltadas para arrecadação de recursos para construção do Hospital do Câncer de Barretos em Palmas. “Rogo ao bom Deus que conforte os familiares e amigos, que sofrem com a inesperada partida desse ente. A todos a minha solidariedade neste momento de dor”, lamentou o governador Mauro Carlesse.

por Wesley Silas

Na sexta-feira, dia 8, o leiloeiro Márcio Resende, 51 anos, passou mal durante um leilão em Gurupi e foi para sua residência e em seguida foi encaminhado pelo Samu para a UPA e após teve paradas cardíacas, não resistiu e foi a óbito.

“É com pesar que recebi a notícia da morte do amigo Márcio Resende, ocorrida neste domingo em Gurupi. Márcio Resende era um profissional dedicado e deixa um legado no ramo do agronegócio, principalmente no ramo de leilões, onde contribuiu sobremaneira para a consolidação dessa atividade no Tocantins”, disse o governador Mauro Carlesse em nota. Em seguida ele completou: “Perdi um amigo e o Tocantins um profissional dedicado. Rogo ao bom Deus que conforte os familiares e amigos, que sofrem com a inesperada partida desse ente. A todos a minha solidariedade neste momento de dor”.

Márcio Resende deixou a esposa e duas filhas sendo uma de 09 anos e outra de 02 anos.

Amigos relataram que ele estava fazendo uma dieta rígida e recentemente teria feito implantes dentários para correção de problemas cirúrgicos facial decorrente a um acidente que ele teve há vários anos.

“Ele fez aproximadamente 353 leilões para o Hospital do Amor. Perdi um irmão, cara gente boa e muito generoso. Aprendi muito com ele”, disse o presidente do Sindicato Rural de Formoso do Araguaia, Eurípedes Costa.

Nas redes sociais vários amigos e leilões lamentaram a perda de Márcio Resende: