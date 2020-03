Nota do PT | “Apoiar o grupo do prefeito Laurez Moreira” não faz parte diretrizes do Partido Avalie esse post Avalie esse post

Em nota conjunta, o Presidente Estadual do PT, deputado José Roberto e o presidente Municipal, Melquides Matos, comentaram matéria jornalística opinativa veiculada no Portal Atitude no início da noite desta quinta-feira, 05, sobre perspectivas do partido fazer alianças com o PV e com o grupo do prefeito Laurez Moreira (PSDB) nas eleições municipais deste ano.

por Wesley Silas

Conforme a nota, “o PT de Gurupi tem pré-candidato ao Executivo, na pessoa do Advogado e professor universitário Savio Barbalho, por deliberação e apoio total do PT, Municipal, Estadual e Nacional, não sendo correto afirmar que o partido tende a se aliar ou apoiar as candidaturas apoiadas pelo Executivo Municipal”, apontou a nota.

Diz ainda que “o Partido tem mantido contatos e conversas com os candidatos da oposição visando a construção de um grupo forte com capacidade de alternar o poder em nosso Município”.

A matéria veiculada no Portal Atitude foi fundamentada em declarações do pré-candidato Sávio Barbalho no final do mês de fevereiro quando chegou a afirmar ao Portal Atitude que estaria “seguido na linha de buscar o entendimento com as mais diversas lideranças do município no sentido de fecharmos em torno de um nome que agregue força”. Entre os partidos (grupos) citados por Sávio estavam o PV e o PROS. “Até mesmo uma conversação com prefeito Laurez não está descartada. A ideia é intensificar esses contatos para mais adiante fechar em torno de um nome que se apresente com viabilidade maior”, considerou o professor.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Direção Estadual e Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES, por seus Presidentes, considerando matéria jornalística sobre as eleições municipais de Gurupi, publicada no site Atitute Tocantins, nesta data, esclarece à sociedade em geral:

A conclusão a que chega o Jornalista de que “Existem ainda perspectivas que o PV dos pré-candidatos Pedro Dias e professor Luis Cláudio Barbosa e o PT, de Sávio Barbalho tendem se aliar ou seguir a tradição de apoiar o grupo do prefeito Laurez Moreira, como aconteceu nas últimas eleições”, não guardam relação com a realidade e com as diretrizes do Partido.

O PT de Gurupi tem pre candidato ao Executivo, na pessoa do Advogado e professor universitário Savio Barbalho, por deliberação e apoio total do PT, Municipal, Estadual e Nacional, não sendo correto afirmar que o partido tende a se aliar ou apoiar as candidaturas apoiadas pelo Executivo Municipal.

O Partido tem mantido contatos e conversas com os candidatos da oposição visando a construção de um grupo forte com capacidade de alternar o poder em nosso Municipio.

Assim posto, a conclusão a que chega o Ilustre Jornalista, o qual procedeu a matéria sem consulta às partes envolvidas, NÃO TEM QUALQUER FUNDAMENTO E SEQUER QUALQUER CONVERSA RESTOU ENTABULADA NESTA DIREÇAO.

Dep Jose Roberto – Presidente Estadual do PT

Melquides Matos – Presidente Municipal do PT