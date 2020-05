Nota do Comitê Gestor de Prevenção ao coronavírus sobre transmissão comunitária e primeira morte por Covid-19 em Gurupi

No dia 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde declarou o reconhecimento de transmissão comunitária pelo novo Coronavírus (COVID-19) em todo o território nacional, porém, é fato pela densidade demográfica e fatores geográficos que nem todas as regiões do país apresentem o mesmo nível de transmissão.

Segundo o Dr. Antonio Takachi Nakano Junior, infectologista do município, devido a fatores característicos regionais o município de Gurupi transcorria desde o começo dos casos com apresentações epidemiológicas de transmissão local que se caracteriza pelos casos associados a viagens para outros municípios, caminhoneiros, pessoas em trânsito ou pessoas que tiveram contato com estes viajantes.

Porém neste dia 09 de maio de 2020 obtivemos resultados positivos por transmissão comunitária que pode ser definido como ocorrência de casos autóctones sem vínculo epidemiológico a um caso confirmado, em área definida, ou se for identificado um resultado laboratorial positivo sem relação com outros casos ou a transmissão se mantiver por 5 ou mais cadeias de transmissão, ou seja, em pacientes que não puderam ser rastreados viagens, contato com pessoas viajantes ou contato com pessoas confirmadas, caracterizando assim a transmissão comunitária no município pelo COVID-19.

Neste mesmo dia também tivemos o primeiro óbito registrado de morador de Gurupi por COVID-19; o paciente era um homem de 56 anos, caminhoneiro, hipertenso e ex-fumante, que voltara de viagem apresentando sintomas moderados característicos da doença e foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento – UPA no dia 04 de maio de 2020 pela manhã sendo estabilizado e encaminhado ao Hospital Regional de Gurupi onde veio a óbito hoje.

Estes dois marcos importantes para o controle do COVID-19 no município nos atentam para a necessidade de redobrar os cuidados em relação ao distanciamento social e higiene populacional, todos precisam estar atentos e colaborar para o controle da disseminação do vírus na comunidade respeitando os decretos e ações que estão sendo adotados.