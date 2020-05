Nota de Pesar | Seciju lamenta morte de servidor do Sistema Penitenciário por COVID-19

Conforme a nota, o servidor, Wesley Barbosa de Sousa, de 38 anos, foi internado no dia 7 de maio, no município de Araguaína, estava sob cuidados médicos na Unidade de Tratamento Intensivo, mas na manhã desta segunda-feira, 25, veio a óbito em decorrência da COVID-19.

Por Redação

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que a Secretaria Estadual de Cidadania e Justiça informa o falecimento do servidor público Wesley Barbosa de Sousa, de 38 anos, em decorrência da Covid-19. O servidor foi internado no dia 7 de maio, no município de Araguaína, estava sob cuidados médicos na Unidade de Tratamento Intensivo, mas na manhã desta segunda-feira, 25, veio a óbito.

Wesley atuava como auxiliar II na Unidade Penal de Arapoema desde 2011 e passou por diversas unidades prestando serviços desde 2007 sendo destaque entre os servidores do Sistema Penitenciário, com determinação e proatividade. Ele residia em Araguaína e deixa esposa e dois filhos.

Mais informações sobre o caso serão repassadas exclusivamente pela Secretaria Estadual de Saúde por meio do boletim epidemiológico. A Seciju lamenta profundamente o falecimento e se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de profunda dor.