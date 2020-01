“Nossa palavra foi dada e cumprida” , reponde presidente do Sindicato Rural de Gurupi sobre choque da data da Expo com o festejo do padroeiro de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

“No ano passado nós demos a palavra que não íamos fazer a Exposição de 2020 no mesmo período do festejo de Santo Antônio e nos cumprimos o que dissemos”, disse o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, Rafael de Leon.

Por Wesley Silas

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, Rafael de Leon, garantiu ao Portal Atitude que a data Expo Gurupi não coincidirá com o festejo de Santo Antônio, conforme mostrou a preocupação do padre Eldinei.

“A palavra foi dada e será cumprida e, vamos enfrentar porque a Expo acontecerá uma semana antes da Agrotins e durante a Agrishow em Ribeirão Preto e muitas máquinas de expositores que viriam para cá não vão vir. Enfim, vamos enfrentar está dificuldade e agora pedimos ao padre para rezar e abençoar bastante a nossa Exposição Agropecuária devido a economia do município ser mais forte no segmento do agronegócio”, disse o presidente do Sindicato.

Ele afirmou ainda que em breve irá anunciar a programação da Expogurupi que acontecera entre os dias 24 de abril a 03 de maio. Uma semana antes da Agrotins.

“Esta confusão que aconteceu não foi culpa do padre, mas de pessoas que querem tirar proveito da igreja. No ano passado eu e o Branquinho demos a palavra para o padre quando assumimos a presidência do Sindicato de última hora e eu dei a minha palavra ao padre que as datas não chocariam. A Faet tem o calendário de todas as exposições e ainda não tinha data da Expogurupi e eles retornaram do recesso agora no dia 15 e eu estive lá nesta semana com o Mário Lino, que é diretor e com o Branquinho, para pedir autorização porque a única data que nos tínhamos seria agora no mês de março no período de chuva e os agricultores ainda não concluiram as colheitas das lavouras, ou uma semana antes da Agrotins, mas tínhamos que ter autorização da Faet para colocar a Expo nesta data. Graças a Deus o presidente da Faet, Paulo Carneiro, autorizou e conseguiu encaixar”, explicou o presidente do Sindicato Rural de Gurupi.