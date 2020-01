Nos próximos meses Governo Federal vai leiloar sete rodovias e trecho da BR-153 até Aliança do Tocantins está inserido Avalie esse post Avalie esse post

As concessões fazem parte do Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, e visam garantir investimentos e o aprimoramento da malha rodoviária federal. Trecho da BR-153, no sul do Estado, está entre as rodovias que serão leiloadas.



Por Régis Caio

Segundo o Ministério da Infraestrutura, importantes ativos serão repassados à iniciativa privada. Serão sete rodovias, duas ferrovias, nove terminais portuários e 22 aeroportos, além da renovação antecipada de quatro concessionárias do transporte ferroviário de cargas. A expectativa, somente com os leilões é alcançar a meta de R$ 101 bilhões em investimentos.

Estão previstos 44 leilões nos quatro modais de transporte: rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo. Além disso, a previsão é que mais de 50 obras públicas sejam entregues, o equivalente a cerca de uma obra por semana.

Trecho do Tocantins

Na rodovia 153, que corta de Norte a Sul o Tocantins, parte do trecho será leiloada. Segundo o Ministério da Infraestrutura, serão 852 quilômetros leiloados entre os municípios de Anápolis (GO) até Aliança do Tocantins. “Melhorando a condição das vias e abrindo espaço orçamentário para a intervenção em outras rodovias”, destacou o governo federal.

