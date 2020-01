Nome de Celso Morais é confirmado para disputa em Paraíso Avalie esse post Avalie esse post

Faltando pouco mais de oito meses para as eleições municipais em Paraíso do Tocantins, cidade da região central do estado, Celso Morais é certamente o único nome já definido que deverá disputar o pleito em outubro de 2020. Caso não haja nenhuma mudança fica bastando apenas sua aprovação na convenção do Movimento Democrático Brasileiro. O vice está sendo definido e em breve deverá ser apresentado pela agremiação.

por Redação

Mais uma vez a sigla MDB de Paraíso saiu à frente das demais, haja vista, que nenhum outro nome é dado como certeza de pré-candidatura. Vários outros nomes começam a circular na comunidade, mas nenhum definido ainda. Em 2016, um grande grupo não foi suficiente para impedir a primeira reeleição no município. Na ocasião o atual prefeito Moisés Avelino venceu com 11.937 votos.

O prefeito Moisés Avelino que vem fazendo uma gestão com expressividade de aprovação, durante esta semana declarou em uma emissora de rádio local que Celso Morais é para ele o mais bem preparado para assumir o cargo de gestor do município, devido a isso é aclamado por unanimidade o nome do MDB para disputar o cargo. Morais já teve a experiência de gerir o município por alguns meses, durante licença para tratamento de saúde de Avelino, e se mostrou eficiente ao cargo.

Para o vice-prefeito Celso Morais, depois da declaração de apoio do prefeito Moisés Avelino, o momento era de confirmação da parceria de trabalho entre ambos os gestores.

“Confesso que fiquei muito feliz em ouvir a entrevista do Dr. Moisés em resposta ao apresentador Kojak da Líder FM, onde ele disse que o seu candidato é Celso Morais. Estamos trabalhando juntos para contribuir com o desenvolvimento de Paraíso, tenho a satisfação e a honra de estar ao lado de Avelino, aprendendo, ouvindo e principalmente me dedicando à responsabilidade com a coisa pública. Sempre coloquei meu nome à disposição do MDB, agora, podendo ser candidato após a convenção sei que poderei contribuir muito com o município em que nasci e fui educado.” Manifestou Morais.

Reunião

Ainda na noite desta quinta-feira (16), o MDB reuniu parte de sua Executiva para tratar de assuntos relacionados às eleições municipais. Na ocasião o presidente Alípio Barbosa Neto falou um pouco dos companheiros que deixaram a sigla, dentre eles Ademir Rêgo e João da Macon. Também aproveitou a oportunidade a informou seu afastamento por um período devido a um procedimento cirúrgico no qual ele deverá ser submetido na próxima terça-feira (21).

Política

Vários nomes estão sendo sugeridos para também disputar as eleições, mas todos aguardam aprovação de seus grupos políticos. O deputado federal Osíres Damaso (PSC), comandados pelo pelo presidente da sigla em Paraíso ainda não manifestou seu posicionamento, mas deixou claro em reunião no final de 2019 que o partido lançará seus candidatos aos cargos eletivos. Já o PT colocou alguns nomes que deverão ser apreciados para uma possível candidatura majoritária. Candidatos do governo também ainda não mostraram a efetividade para o pleito, além de nomes que deverão surgir do meio empresarial ou político de Paraíso. Mesmo estando em situações opostas e o tempo avança, os nomes deverão efetivamente ocorrer no decorrer dos dias que se aproximam o fechamento das janelas partidárias e a situação do calendário eleitoral.