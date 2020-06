No Tocantins, Ministro do Desenvolvimento Regional participa da entrega de 220 máquinas para os 139 municípios do estado

Nesta segunda-feira (29), os 139 municípios do Tocantins receberam um reforço para a conservação e a melhoria de espaços urbanos e rurais, com a entrega de 220 máquinas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou da cerimônia no Palácio Araguaia de concessão dos equipamentos às prefeituras ao lado do governador do Estado, Mauro Carlesse, em Palmas (TO). O evento contou com a presença do senador Eduardo Gomes, de prefeitos, deputados estaduais e federais, e demais autoridades políticas.

por Redação

Na avaliação de Marinho, o maquinário permite que os municípios implementem uma série de iniciativas para beneficiar suas populações. “Fomos orientados pelo presidente Jair Bolsonaro a mantermos o ritmo de trabalho e os empreendimentos em curso no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, entendendo que as obras e ações que estão sendo feitas por todo o Brasil precisam continuar a acontecer. A entrega dessas máquinas, por exemplo, permite que as prefeituras reforcem serviços importantes para as suas comunidades”, disse o ministro.

Durante o ato, foram entregues 139 retroescavadeiras, 80 pás carregadeiras e um gerador a diesel. Também serão concedidas 12 escavadeiras hidráulicas. O total de investimentos soma R$ 60,1 milhões, custeados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) com recursos de emenda da bancada tocantinense no Congresso Nacional. O valor global inclui contrapartida do Governo do Estado, de R$ 488 mil. Ainda há disponível um saldo de R$ 8 milhões para licitação de novas máquinas, que será realizada pela administração estadual.

“A preocupação que temos é em fazer com que essas máquinas entregues sirvam sempre à população. Elas vão ajudar muito os municípios do Tocantins”, afirmou o governador Mauro Carlesse. “É um reforço em boa hora para os municípios, que vêm passando por necessidades. Vai nos ajudar muito”, completou o prefeito de Alvorada, Paulo Antonio de Lima.

Mais investimentos

Durante encontro com representantes do setor produtivo tocantinense, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Tocantins (Fieto), o ministro Rogério Marinho também anunciou a destinação de R$ 40 milhões para obras de canalização e drenagem no Córrego Pernada, em Paraíso do Tocantins. Os recursos serão disponibilizados ao município por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e financiarão melhorias em saneamento, mobilidade urbana e habitação.