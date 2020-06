No dia de São João, Senador Eduardo Gomes anuncia obras com aproximadamente R$ 4 milhões em investimetos em vários municípios do Tocantins

por Redação

O senador e líder do governo no Congresso Nacional, Eduardo Gomes (MDB) anunciou nesta quarta-feira, 24, empenho de emendas impositivas de sua autoria, no valor total de R$ 3.865.000,00 em obras serviços em vários municípios do Tocantins, entre elas estão o Custeio para Fazenda Esperança, Liberação de recursos para Faet, para o evento Feira Segura e infraestrutura no Lago Manoel Alves em Dianópolis.

Obras na ponte

Segundo o senador goram empenhados R$1.465.000,00 para a iluminação da ciclovia e reforma no Pier 2 no lago UHE – Luiz Eduardo Magalhães, Ponte Fernando Henrique Cardoso, em Palmas, uma antiga reivindicação da comunidade palmense. “As obras serão executadas pela SEINFRA – Secretaria das Cidades e Infraestrutura/AGETO”, informou.

Infraestrutura no Lago Manoel Alves em Dianópolis

Em comemoração em grande estilo ao São João, o senador anunciou também a liberação de R$1.400.000,00 para a construção de infraestrutura turística na Orla do Lago Manoel Alves, em Dianópolis, o que implementará o turismo na região. A execução da obra ficará a cargo da AGETO.

Custeio para Fazenda Esperança

Conforme o senador, a obra Social Nossa Senhora da Glória que administra a Fazenda da Esperança, foi contemplada com emenda impositiva empenhada hoje, no valor de R$500.000,00 para aplicação em custeio nas unidades localizadas em Palmas, Lajeado, Gurupi e Porto Nacional.

Feira Segura recebe recursos para sua realização

O senador Eduardo Gomes informou ainda que liberou emenda impositiva de sua autoria para a FAET – Federação da Indústria e Pecuária do Estado do Tocantins, no valor de R$ 500.000,00 para a realização do evento “Feira Segura” em formato que garanta maneiras de se evitar o contágio do Covid 19.

Segundo Eduardo Gomes, as feiras acontecerão nos municípios de Arraias, Gurupi, Aliança, Araguatins, Miracema do Tocantins e Almas.

“Continuamos trabalhando com afinco para, melhorar cada vez mais a qualidade de vida do povo tocantinense”, concluiu o senador Eduardo Gomes.