Neste domingo: Gurupi continua sem casos confirmados e todos os suspeitos foram descartados

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus informa neste domingo, 05, que o município continua sem casos confirmados para a Covid-19. Os 9 casos suspeitos que estavam em monitoramento e aguardando o resultado dos exames feitos pelo LACEN foram liberados. 07 Homens com idades entre 17 e 44 anos e 02 mulheres, uma com 23 e a outra com 44 anos. Todos testaram negativo para o vírus.

Da Redação

O Comitê informa que os resultados pendentes foram atualizados, e após isso não houve a realização de novos testes rápidos e nem coleta para o exame no Hospital Regional de Gurupi.

O Comitê alerta a população sobre a importância de seguirem as recomendações de segurança e prevenção. A Covid-19 uma doença altamente contagiosa, por isso é preciso que os cuidados sejam redobrados, essencialmente com crianças, lactantes, gestantes, pessoas portadoras de doenças crônicas e idosos. Todos precisam se conscientizar, pois a melhor forma de prevenção contra o coronavírus é o isolamento social. Fiquem em casa, só saiam em casos de extrema necessidade.

“É importante ressaltar esse momento para Gurupi. Conseguimos com o esforço e compromisso de todos zerarmos o quadro de suspeitas em nosso município. Isso só foi possível diante do comprometimento de todos, prefeitura, sociedade, autoridades, equipe da saúde e principalmente a colaboração da nossa população. Vamos continuar focados no combate ao coronavírus, mas para isso é preciso cumprirmos todas as exigências de prevenção preconizadas pelo ministério da saúde. Todos juntos vamos vencer esse grande desafio”, destacou o Secretário Municipal de Saúde Gutierres Torquato.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas por meio da ouvidoria do município pelos números: (63) 3315-0077 e 0800 646 3366; também pela Vigilância Epidemiológica: (63) 98424-4156 ou 3315-0088; e pelo e-mail: [email protected]; além das redes sociais e contatos institucionais que podem ser encontrados no site da Prefeitura de Gurupi.