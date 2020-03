Nato e Josi Nunes decidem que farão grupo de oposição ao candidato do Prefeito Laurez Avalie esse post Avalie esse post

O grupo de oposição ao prefeito Laurez Moreira já começa a se movimentar em Gurupi visando as eleições deste ano. Nesta manhã de sexta (06) a ex-deputada Josi Nunes (PROS) esteve juntamente com Gleydson Nato (PTB) e definiram que estarão unidos, fazendo o grupo de oposição.

Por Régis Caio

A reunião aconteceu na casa do vice-presidente do PROS de Gurupi, Alex Rodrigues, e contou ainda com as presenças dos vereadores Zezinho da Lafiche (PROS), Jair Souza (MDB) e Miriam Lustosa (MDB).

Na oportunidade Josi e Nato definiram que estarão caminhando juntos nas eleições deste ano, fazendo o grupo de oposição ao candidato que será apoiado pelo prefeito Laurez Moreira (PSDB).

“Ficou definido que o pré-candidato a prefeito será ou a Josi Nunes ou o Gleydson Nato e o objetivo é caminhar juntos, sendo o grupo da oposição”, disse uma fonte que esteve na reunião.