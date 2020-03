“Não sou vereador de Assembleia de Deus, sou vereador do segmento evangélico”, pontua Ivanilson sobre falta de apoio do executivo aos eventos evangélicos Avalie esse post Avalie esse post

A fala do vereador e pré-candidato a prefeito foi dada no programa de rádio Tribuna do Povo, na Nova FM. Na ocasião, o ex-líder do prefeito na Câmara alega que foi excluído do grupo Laurezista diante sua conduta na Casa de Leis.

Por Wesley Silas

Durante o programa, Ivanilson defendeu a falta de apoio da Prefeitura no eventos evangélicos, a exemplo do Dia do Evangélico quando o poder público deixou de dar uma contrapartida de R$ 15 mil para contratação de uma banda gospel. “Enquanto isso na ExpoGurupi a prefeitura patrocinou R$ 150 mil para contratação de uma banda”, disse.

O vereador falou também da expectativa após ter filiado ao Solidariedade. “Fui bem recebido pelo Deputado Vilmar do Detran, que é o presidente do Solidariedade aqui no estado e pelo deputado federal Eli Borges. Eles me garantiram que estão apoiando a minha pré-candidatura à prefeitura e confiam no projeto que temos para Gurupi”.

Apoio do Segmento Evangélico

Marinho declarou ainda que é vereador do segmento Evangélico e não só dá Assembleia. Ele disse que tem recebido muito apoio de pastores e membros de várias denominações. “Estou fazendo várias reuniões com líderes religiosos e estou sendo muito bem recebido e estamos discutindo projetos em prol para Gurupi e não negociações em troca de cargos e secretarias como alguns estão fazendo”, pontuou.

Situação com Família Feitosa

Questionado sobre o apoio da família Feitosa, Ivanilson disse que já deixou claro com o pastor João Feitosa, presidente da Assembleia Madureira, sobre o seu projeto de ser pré-candidato a prefeito e representar o segmento.

Nos bastidores da política local, o ex-vereador Raimundo Feitosa, irmão do Pastor João, é cotado para assumir uma Secretaria Municipal em troca de apoio ao grupo do Prefeito Laurez Moreira, rachando o apoio entre Ivanilson e os Laurezistas.

“Já deixei claro ao pastor João que sou pré-candidato, tenho muito respeito a família Feitosa. Nos momentos difíceis estive com eles e nos bons também, apoiando em todos os sentidos”, disse.