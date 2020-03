“Não gastamos milhões para tirar o Marcelo [Miranda] de lá (cadeia)”, defende Dulce Miranda em evento político do MDB 1 (20%) 1 vote (20%)vote

Duranto evento de filiação partidária do MDB em Buriti do Tocantins, a deputada federal fez um discurso em defesa do esposo e ex-governador Marcelo Miranda (MDB),

Por Wesley Silas

“Eu tenho certeza que todos que aqui estão conhecem Marcelo Miranda e em momento nenhum, Jair [deputado Jair Farias], Nilton Franco [deputado e presidente do MDB] e Borjão [prefeito de Buriti do Tocantins], nós gastamos milhões para tirar o Marcelo de lá [prisão], porque o Marcelo poderia ter saído 15 a 20 dias depois”, disse a deputada.

Perseguição

Segundo a parlamentar, a família Miranda teria decidido esperar para acompanhar “até onde iria a perseguição” ao ex-governador e esposo.

“No Tocantins nós não conseguimos tirar ele, mas quando chegou em Brasília o próprio ministro falou porquê este homem está preso até hoje. O quê ele fez? O que tem de novo para prender o Marcelo e ele saiu sim, mas pela porta da frente deixando o nome dele”, disse.

Solidariedade no quartel

Segundo a parlamentar a notícia da soltura de Marcelo Miranda teria emocionado o quartel onde seu esposo estava preso.

“Vários companheiros dele ficaram com os olhos lacrimejando e falaram que governador era tão bom e ele [Marcelo Miranda] perguntou se eles [militares] queriam que ele ficaria [no quartel]”.

Em seguida ele citou os cinco meses que Marcelo Miranda ficou presos e que neste período “o Tocantins inteiro a acaletou a sua família”

“Quando eu ia lá e olhava e ele só dizia Maria, porque ele só me chama de Maria, e pedia: cuida do meu povo e eu dizia Marcelo que com o mesmo carinho e dedicação que você tem eu vou cuidar muito do nosso povo”.

Investigações por crimes graves

O ex-governador foi solto no dia 19 de fevereiro pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Morais, que revogou a prisão preventiva. O ex-governador e seu irmão, Brito Júnior e seu pai Brito Miranda são acusados de participarem de um esquema de corrupção em fraudes de licitação com suposto prejuízo de R$ 300 milhões aos cofres do Estado do Tocantins. A investigação apura que a família Miranda seria cabeça de uma organização criminosa com lavagem de dinheiro, assassinatos, sequestros e torturas.

Confira abaixo o link do discurso da deputada:

