“Não apenas confirmou seu apoio, mas me deu carta branca”, rebate Marcelo Leão sobre apoio de Dominici à sua candidatura a prefeito de Gurupi

Após ser preterido pelo presidente da ACIG, Marcelo Dominici, o empresário e pré-candidato a prefeito de Gurupi, Marcelo Leão (PRB), asseverou que Dominici teria autorizado em três ocasiões que poderia divulgar apoio à sua candidatura.

por Wesley Silas

Marcelo Leão (PRB) procurou o Portal Atitude para noticiar o apoio de Dominici. Em imediata sequência o presidente da ACIG negou tal apoio e sustentou que irá ajudar o seu antecessor Adailton Fonseca na pré-candidatura a prefeito de Gurupi.

“O Marcelo Dominici (Presidente da ACIG), não apenas confirmou seu apoio, o que prontamente agradeci a confiança, mais me deu carta branca, reafirmando três vezes que eu poderia divulgar o apoio de Marcelo da Premix, empresário e não Presidente de entidade de classe” disse Leão ao defender sua primeira fala.

Na nota enviada do Portal Atitude Leão, diz que teve uma conversa sincera com Dominici e, caso ele pontuasse que apoiaria outro pré-candidato ele teria entendido.

“Reitero a todos meus amigos e todos aqueles que leram as matérias, que se na nossa conversa ele tivesse sido sincero e agido com cumplicidade, ao externar seu apoio ao outro candidato. Eu, simplesmente, o teria agradecido, pois como Pré-candidato da nossa cidade, tenho a obrigação de consultar e procurar todos, especialmente, meus colegas empresários e ele que representada uma entidade que faço parte como associado”, disse.

Segue abaixo a íntegra da nota:

Nota:

Eu Marcelo Leão, Pré-candidato a Prefeito de Gurupi (REPUBLICANO) visitei Marcelo Dominici em sua empresa, grande amigo meu, pensei que poderia contar com seu apoio particular como empresário, por isso o visitei em sua empresa, pois sei que o voto dele a sua opinião não reflete nos empresários filiados a entidade que também faço parte e que no momento ele a representa, pois cada um tem seu pensamento e a democracia deve ser sempre nossa maior base e fundamento.

O Marcelo Dominici (Presidente da ACIG), não apenas confirmou seu apoio, o que prontamente agradeci a confiança, mais me deu carta branca, reafirmando três vezes que eu poderia divulgar o apoio de Marcelo da Premix, empresário e não Presidente de entidade de classe. O que muito me surpreendeu na sua atitude, de negar, mas todos sabemos que escritura sem registro não tem dono, pois me falou que apoiaria a mim inclusive não apoiaria o Adailton.

Reitero a todos meus amigos e todos aqueles que leram as matérias, que que se na nossa conversa ele tivesse sido sincero e agido com cumplicidade, ao externar seu apoio ao outro candidato eu, simplesmente, o teria agradecido, pois como Pré-candidato da nossa cidade, tenho a obrigação de consultar e procurar todos, especialmente meus colegas empresários e ele que representada uma entidade que faço parte como associado.

Acreditei na verdade que ele me disse pessoalmente, mais infelizmente, sua mudança em menos de 24 horas não apenas refluiu daquilo que me disse, do apoio que expressou, mais deixou uma mensagem muito negativa na cidade, o que não admito, e quem me conhece sabe do meu comprometimento com minha cidade, com os amigos empresários, com os desportistas e com as pessoas de Gurupi, e jamais usaria o nome de ninguém sem sua autorização.

Está no direto dele de decidir em quem apoiar, e somente espero dele cumplicidade, nada mais que isto.

Encerro que estou no processo político por acreditar que minha cidade precisa de opção que atenda o desejo dos gurupienses, que é o desejo de desenvolver economicamente e socialmente nossa cidade, e assim vou continuar trabalhando, pensando nas pessoas que tem que ser nosso maior objetivo.

Ass: Marcelo Leão.