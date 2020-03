Nacional do PSDB aprova intervenção no diretório do partido em Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

A Executiva Nacional do PSDB aprovou, por unanimidade, parecer do Conselho de Ética favorável à intervenção no diretório estadual do partido em Tocantins. Em reunião nesta quarta-feira (04/03), a direção nacional também nomeou a comissão que vai atuar no estado.

Os membros são:

Cinthia Ribeiro, prefeita de Palmas – presidente

Olinto Neto, deputado estadual – secretário-geral

Edmilson Vieira – tesoureiro

Luana Ribeiro, deputada estadual

Laurez Moreira, prefeito de Gurupi

Valdemir Barros, prefeito de Pium

João Pedro Claret

Caberá à nova comissão estadual regularizar a situação do diretório do PSDB metropolitano de Palmas, com a constituição de uma nova Comissão Provisória na capital, de acordo com normas estatutárias – o que será feito na próxima semana.

Parecer

O parecer da Comissão de Ética foi relatado pela deputada federal Geovania de Sá (SC). Em seu voto, ela afirma que as violações à disciplina, à fidelidade e à ética partidárias, por parte da então direção estadual, foram amplamente configuradas, assim como as violações “à garantia do exercício da democracia interna, dos direitos dos filiados e das minorias”, infringindo o Estatuto do PSDB.

Além disso, aponta o parecer, “o ambiente partidário em Tocantins há tempo vem se degradando em razão das constantes investidas, por parte do diretório estadual, com o único propósito de concentrar o poder em torno de sua presidência, em detrimento da manutenção da integridade partidária”.

O objetivo da intervenção é “manter a integridade partidária, preservar a linha política fixada pelos órgãos competentes e as normas estatutárias, assegurar a disciplina, a fidelidade e a ética, garantir o exercício da democracia interna, dos direitos dos filiados e das minorais, bem como promover o desempenho político-eleitoral, de acordo com critérios, as diretrizes e a orientações aprovadas pela Comissão Executiva Nacional”.