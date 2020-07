Na Praia: PM prende em Peixe homem acusado de desacato e desobediência

Por volta das 16 horas deste sábado, 11, policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar (4ºBPM) prenderam um homem de 23 anos por desacato à autoridade e desobediência. A prisão aconteceu na Prainha, zona rural da cidade de Peixe, durante ação conjunta com a Vigilância Sanitária, Promotoria de Justiça da cidade de Peixe e equipe de Saúde Municipal.

Da Redação

Durante a realização da Operação do Covid –19, no município de Peixe, para coibir aglomeração de pessoas as margens do rio, em cumprimento do decreto Municipal, os policiais se depararam com um grupo de pessoas na Prainha, localizada no rio Tocantins. Em meio a abordagem foi requerido a documentação de um dos indivíduos, ele se recusou a entregar dizendo que não portava documentação. Ele foi convidado a acompanhar os policiais a até a delegacia, onde seria feita a sua identificação.

Nessa ocasião, outro homem interviu na abordagem e disse aos policiais que seu irmão não iria a lugar nenhum e passou a ameaçar os policiais, dizendo que a guarnição iria se arrepender daquela ação, se não liberasse o jovem. O homem também se recusou a sair do local após algumas solicitações das autoridades. Diante disso, o indivíduo recebeu voz de prisão e como estava muito agressivo foi algemado. Na travessia do rio, o infrator tentou por várias vezes pular do barco, sendo necessário ser contido pelos policiais.