Músicos e escritores tocantinenses lançam projeto musical virtual nesta quarta-feira,17

Oferecer um passeio virtual pela música do Tocantins. É o que pretende um grupo de músicos e escritores tocantinenses que lançam, na próxima quarta-feira, 17, o álbum: “Operários das letras: Artistas do Canto”, por meio de um documentário musical que será exibido no canal “taquaruçu garden” no youtube.

por Redação

O Show em formato de documentário, traz músicos e escritores interpretando canções e falando do processo de produção de cada uma das 13 músicas que compõem o álbum. “É um projeto inovador, um passeio pela rica, contemporânea e criativa cultura tocantinense, por meio de gêneros musicais diversos que vão do Coco ao Blues, passando pela Bossa Nova e MPB,”, destaca um dos criadores do projeto, o cronista e compositor, Edson Cabral.

O documentário tem duração de uma hora e 10 minutos, com interpretações de Braguinha Barroso, Genésio Tocantins, Nacha Moreto, Dorivã, Keila Lipe, Lucimar, Luana Bogo, Juraíldes da Cruz e J Bulhões (in memorian) e participações dos escritores Edson Cabral, Osmar Casagrande, Orion Milhomem, Tião Pinheiro, Léo Póvoa e Fidêncio Bogo (in memorian). O projeto ainda conta com caricaturas exclusivas do artista Adrian’s caricaturas.

A iniciativa também é uma homenagem póstuma ao cantor J Bulhões e ao escritor Fidêncio Bogo. Para acessar o show, basta clicar no link: https://www.youtube.com/watch? v=b6dMfHhwu3s ou buscar o canal “taquaruçu garden” no youtube. O material estará disponível a partir das 19h30, do dia 17 de junho e será transmitido simultaneamente na rádio 96 fm e Rádio Canto FM 87,9 – WEB.

Após a pandemia da Covid-19, o objetivo dos músicos e escritores é que o show, caia na estrada e seja apresentado nos palcos das cidades do Tocantins. Até lá o show fica disponível no canal, e quem assistir pode contribuir com doações de qualquer valor ao projeto, por meio de um qr code, que está disponível no vídeo. ( Daianne Fernandes)