Município recebe doação de 2 mil litros de álcool para o combate a Covid-19

A doação foi feita pela Ambev, por meio da Cemar Gurupi, que realizou esta parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

Por Régis Caio

Nesta quinta-feira (30) a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi recebeu uma doação de 2 mil litros de álcool líquido para ser usado durante este período de pandemia, provocada pelo novo coronavírus.

A doação foi feita pela empresa Cemar Ambev de Gurupi e foi solicitada há três meses pelo ex-secretário da pasta, Gutierres Torquato.

“Esta parceria começou há três meses com o ex-secretário Gutierres que nos solicitou para o município a doação de álcool em gel, líquido e máscaras para o combate ao coronavírus, daí a Ambev, por meio da Cemar Gurupi, foi atrás e conseguiu não só para Gurupi, como também para outras cidades do Tocantins e hoje estamos entregando 2 mil litros de álcool para o Secretário Pakalolo no intuito de realizar o trabalho preventivo de combate a pandemia”, disse a diretora da Cemar Gurupi, Maria Eugênia Pedrosa.

O secretário Municipal de Saúde, Antônio Carlos Pakalolo disse que essa parceria vai ajudar o município na prevenção “Agradecemos a Cemar pelo empenho de contribuir com a cidade nessa luta contra a covid. A doação vai nos ajudar bastante”, pontuou.